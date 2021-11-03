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futebol

Gabriel Sara vive temporada mais artilheira no São Paulo

Com o gol marcado contra o Internacional, camisa 21 chegou a oito tentos na temporada...
LanceNet

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Publicado em 

03 nov 2021 às 17:00

Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 17:00

Crédito: Flickr/São Paulo
Destaque nesse começo de trabalho do técnico Rogério Ceni no São Paulo, o meia Gabriel Sara, autor do gol da vitória por 1 a 0 sobre o Internacional, no último domingo (31), chegou ao oitavo tento na temporada, alcançando o ano com mais gol feitos no Tricolor. Em 2020, em seu primeiro ano completo como profissional, Gabriel Sara marcou seis gols, sendo um na Copa Sul-Americana (diante do Lanús) e cinco no Campeonato Brasileiro (Santos (2), Atlético-GO, Fortaleza e Atlético-MG). Ano passado, ele disputou 44 partidas, tendo espaço no elenco principal.
Já nesse ano, Sara realizou 41 partidas, com oito gols marcados. Ele deixou sua marca em jogos do Campeonato Paulista (Inter de Limeira, Santos, Ferroviária e Mirassol), Copa do Brasil (4 de Julho-PI e Fortaleza) e no Campeonato Brasileiro (Cuiabá e Internacional).
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!- Sempre fui um meia que pisou bastante na área, para ser um elemento surpresa. Hoje mais do que o normal, o Rogério me deu bastante liberdade pra isso - afirmou o jogador, em coletiva de imprensa após a vitória sobre o Internacional.
Com Sara à disposição, o São Paulo se prepara para enfrentar o Bahia, no próximo domingo (07), às 18h15, em Salvador. O Tricolor é o 12º colocado, com 37 pontos conquistados.

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