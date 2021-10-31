Gabriel Sara vê São Paulo na briga pela Libertadores: 'Nosso objetivo sempre foi esse'

Crédito: Flickr/São Paulo

O meia Gabriel Sara colocou o São Paulo na briga pela Libertadores após a vitória sobre o Internacional, por 1 a 0, no Morumbi, com o gol do meio-campista, revelado nas categorias de base do Tricolor. - Nosso objetivo sempre foi esse (a Libertadores), a gente teve tropeços no caminho, mas a gente vem se acertando a cada dia. Um clube como São Paulo não pode ficar fora - afirmou Sara, que marcou oito gols nessa temporada.

O jogador também comentou sobre o lance do gol, em que ele recebeu de Reinaldo, invadiu a área e bateu cruzado, vencendo o goleiro Marcelo Lomba.

ATUAÇÕES: Sara, Reinaldo e Igor Gomes são os destaques na vitória do Tricolor- Sempre fui um meia que pisou bastante na área, para ser um elemento surpresa. Hoje mais do que o normal, o Rogério me deu bastante liberdade pra isso. Eu e o Rei temos bom entrosamento. Ele nem precisou olhar direito, sabia onde eu iria estar - finalizou.