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Gabriel Sara vê São Paulo na briga pela Libertadores: 'Nosso objetivo sempre foi esse'

Autor do gol, meia falou sobre a perseguição do Tricolor em busca da vaga na competição continental. Camisa 21 também comentou sobre o lance do tento no Morumbi...

Publicado em 31 de Outubro de 2021 às 18:55

LanceNet

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Publicado em 

31 out 2021 às 18:55
Crédito: Flickr/São Paulo
O meia Gabriel Sara colocou o São Paulo na briga pela Libertadores após a vitória sobre o Internacional, por 1 a 0, no Morumbi, com o gol do meio-campista, revelado nas categorias de base do Tricolor. - Nosso objetivo sempre foi esse (a Libertadores), a gente teve tropeços no caminho, mas a gente vem se acertando a cada dia. Um clube como São Paulo não pode ficar fora - afirmou Sara, que marcou oito gols nessa temporada.
O jogador também comentou sobre o lance do gol, em que ele recebeu de Reinaldo, invadiu a área e bateu cruzado, vencendo o goleiro Marcelo Lomba.
ATUAÇÕES: Sara, Reinaldo e Igor Gomes são os destaques na vitória do Tricolor- Sempre fui um meia que pisou bastante na área, para ser um elemento surpresa. Hoje mais do que o normal, o Rogério me deu bastante liberdade pra isso. Eu e o Rei temos bom entrosamento. Ele nem precisou olhar direito, sabia onde eu iria estar - finalizou.
O São Paulo terá a semana livre para treinamentos. O time volta a campo no próximo domingo, contra o Bahia, na Fonte Nova. O Tricolor está na 11ª posição, com 37 pontos, a quatro do Inter, sexto colocado.

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