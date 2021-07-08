Gabriel Sara treina com o grupo e fica perto da volta no São Paulo

O São Paulo teve uma novidade no treino desta quinta-feira (08). O meia Gabriel Sara, que se recupera de trauma no pé esquerdo, treinou com bola junto com o elenco e deve estar à disposição para a partida contra o Bahia, no sábado (10), às 19h, no Morumbi.
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Sara se lesionou no empate em 2 a 2 contra o Cuiabá, após sofrer uma entrada dura. Na ocasião, ele saiu de campo amparado com muitas dores após um trauma no pé esquerdo. Ele logo foi substituído para a entrada do atacante equatoriano Joao Rojas.
VEJA A TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DO BRASILEIRÃO Com a lesão, Sara foi desfalque do São Paulo pro quatro partidas: empate contra o Ceará (1x1), empate contra o Corinthians (0x0), derrota diante do Red Bull Bragantino (1x2) e na vitória sobre o Internacional (2x0). Miranda, William e Luciano seguem em recuperação no CT da Barra Funda. O zagueiro deve ficar de fora contra os baianos para ter condições de enfrentar o Racing, na próxima semana, pela Libertadores. Já o volante e o atacante seguem sem previsões de retorno.