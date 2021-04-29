Gabriel Sara treina com bola e fica mais perto de retorno no São Paulo

Crédito: Fellipe Lucena/São Paulo FC

O são Paulo treinou na manhã desta quinta-feira (29), antes da partida contra o Rentistas (URU), às 21h, no Morumbi, pela segunda rodada do Grupo E da Copa Libertadores.

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Uma boa novidade foi a presença do meia Gabriel Sara, que trabalhou com bola junto com o restante dos companheiros no CT da Barra Funda. Ele não joga desde o dia 13 de março, na derrota para o Novorizontino. O jogador se recupera de uma lesão muscular.