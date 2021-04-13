Gabriel Sara segue se recuperando; veja provável escalação do São Paulo

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O São Paulo voltou aos treinamentos nesta terça-feira, já pensando no confronto contra o Guarani, às 21h30, na próxima quarta-feira (14), no Morumbi, pelo Campeonato Paulista.

ATUAÇÕES: Léo Ortiz faz gol contra e São Paulo vence após boas mexidas de Crespo

Se recuperando de dores musculares, o meia Gabriel Sara alternou atividades no campo e no Reffis. O jogador realizou exercícios de fisioterapia no gramado, mas deve ser desfalque de Crespo para o confronto diante dos Bugrinos.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 Outro que treinou em campo, mas não deve ser utilizado é o volante Hernanes, que também sente dores musculares e ficou de fora das últimas duas partidas da equipe do Morumbi.

Por outro lado, o treino desta manhã contou com a presença de dez atletas do sub-20 do São Paulo, como vem acontecendo em alguns treinamentos. Arthur Gazze, Anilson, Pedro Lucas, Patryck, Pedrinho, Negrucci, João Adriano, Caio, Marquinhos e Juan trabalharam com os profissionais. A tendência é que alguns desses jovens atletas estejam no banco de reservas diante do Bugre. Crespo deve escalar uma equipe alternativa por conta da maratona de jogos e mirando o clássico contra o Palmeiras, na sexta-feira, no Allianz Parque.