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futebol

Gabriel Sara segue se recuperando; veja provável escalação do São Paulo

Meia ficou fora dos jogos diante de São Caetano e Red Bull Bragantino e fez exercícios no campo e no Reffis nesta terça-feira. Crespo deve escalar time alternativo contra o Guarani...

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 15:25

LanceNet

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Publicado em 

13 abr 2021 às 15:25
Crédito: Divulgação
O São Paulo voltou aos treinamentos nesta terça-feira, já pensando no confronto contra o Guarani, às 21h30, na próxima quarta-feira (14), no Morumbi, pelo Campeonato Paulista.
ATUAÇÕES: Léo Ortiz faz gol contra e São Paulo vence após boas mexidas de Crespo
Se recuperando de dores musculares, o meia Gabriel Sara alternou atividades no campo e no Reffis. O jogador realizou exercícios de fisioterapia no gramado, mas deve ser desfalque de Crespo para o confronto diante dos Bugrinos.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 Outro que treinou em campo, mas não deve ser utilizado é o volante Hernanes, que também sente dores musculares e ficou de fora das últimas duas partidas da equipe do Morumbi.
Por outro lado, o treino desta manhã contou com a presença de dez atletas do sub-20 do São Paulo, como vem acontecendo em alguns treinamentos. Arthur Gazze, Anilson, Pedro Lucas, Patryck, Pedrinho, Negrucci, João Adriano, Caio, Marquinhos e Juan trabalharam com os profissionais. A tendência é que alguns desses jovens atletas estejam no banco de reservas diante do Bugre. Crespo deve escalar uma equipe alternativa por conta da maratona de jogos e mirando o clássico contra o Palmeiras, na sexta-feira, no Allianz Parque.
Sendo assim, um provável time tem: Volpi; Diego Costa (Lucas Beraldo), Miranda e Rodrigo; Galeano, Luan (Diego Costa), Igor Gomes, Benítez e Welington; Bruno Rodrigues e Eder.

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