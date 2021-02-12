Gabriel Sara segue como dúvida; veja possível escalação do São Paulo

Crédito: Lenita Rodrigues/Ofotográfico

O meia Gabriel Sara ainda é dúvida no São Paulo para encarar o Grêmio, no próximo domingo (14), às 20h30, em Porto Alegre, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Quem será campeão do Brasileirão? Veja os jogos que faltam e palpites da redação do LANCE!

Com lesão no adutor do coxa, Sara realiza tratamentos em dois períodos no REFFIS para acelerar a recuperação e estar à disposição do técnico interino Marcos Vizolli na reta final do Brasileirão. Ele será reavaliado novamente para saber se viajará para Porto Alegre no sábado.

SIMULE OS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃOVizolli terá problemas para enfrentar o Grêmio. Três jogadores já são desfalques certos: o lateral-direito Juanfran, o meia Igor Gomes e o atacante Pablo. Em seus lugares, Igor Vinicius, Tchê Tchê e Carneiro devem jogar. A dúvida fica por conta do possível substituto de Sara.

Vitor Bueno, que costumava receber chances com Diniz, não entrou contra o Ceará, mas briga por vaga na equipe titular. Outro que disputa chance é o volante Hernanes. Com isso, um provável time pode ter: Volpi, Igor Vinícius, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Tchê Tchê e Hernanes (Gabriel Sara ou Vitor Bueno); Luciano e Carneiro .