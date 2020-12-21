Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Gabriel Sara renova contrato com o São Paulo até abril de 2024

Meia assinou o novo vínculo na tarde desta segunda-feira ao lado de diretor de futebol Raí. Ele tinha contrato até abril de 2023 e acertou renovação por mais uma temporada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 dez 2020 às 18:54

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 18:54

Crédito: Divulgação/São Paulo
O meia Gabriel Sara renovou seu contrato com o São Paulo até abril de 2024. O seu antigo vínculo com o Tricolor iria até abril de 2023, portanto a renovação foi de mais uma temporada. O acerto foi oficializado pelas redes sociais do Tricolor Paulista.
Flamengo ganha força: veja as contas atualizadas para título, G6 e rebaixamento no Brasileirão
- Temos um projeto de transição desde a base, com plano de carreira para os atletas. E é o caso do Sara, que está efetivado entre os titulares e tem crescido cada vez mais. Esta extensão contratual é um reconhecimento pelo trabalho dele no São Paulo, e dele pelo clube - afirmou o diretor de futebol Raí.
VEJA A TABELA DA COPA DO BRASIL Sara subiu ao elenco profissional ainda em 2017 e estreou no final daquele ano. De lá pra cá, teve algumas oportunidade e se firmou no time de Fernando Diniz em 2020. Ao todo, o jogador disputou 42 partidas. Nesta temporada, ele tem seis gols e cinco assistências e foi titular nos últimos 16 jogos.
- Fico feliz com esse reconhecimento do meu trabalho, e quero retribuir essa valorização do São Paulo. Sempre sonhei com o momento que estou vivendo, como titular do time e disputando títulos, e desejo que a equipe siga assim nas próximas temporadas – afirmou o jogador, ao site oficial do clube.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados