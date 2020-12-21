Gabriel Sara renova contrato com o São Paulo até abril de 2024

Crédito: Divulgação/São Paulo

O meia Gabriel Sara renovou seu contrato com o São Paulo até abril de 2024. O seu antigo vínculo com o Tricolor iria até abril de 2023, portanto a renovação foi de mais uma temporada. O acerto foi oficializado pelas redes sociais do Tricolor Paulista.

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- Temos um projeto de transição desde a base, com plano de carreira para os atletas. E é o caso do Sara, que está efetivado entre os titulares e tem crescido cada vez mais. Esta extensão contratual é um reconhecimento pelo trabalho dele no São Paulo, e dele pelo clube - afirmou o diretor de futebol Raí.

VEJA A TABELA DA COPA DO BRASIL Sara subiu ao elenco profissional ainda em 2017 e estreou no final daquele ano. De lá pra cá, teve algumas oportunidade e se firmou no time de Fernando Diniz em 2020. Ao todo, o jogador disputou 42 partidas. Nesta temporada, ele tem seis gols e cinco assistências e foi titular nos últimos 16 jogos.