Gabriel Sara liderou estatísticas de finalizações do São Paulo na temporada

O meia Gabriel Sara foi o jogador com mais finalizações do São Paulo na temporada. O jogador chutou 87 vezes, sendo que 31 em direção ao gol e 44 para fora, segundo dados divulgados pelo próprio clube. Sara foi o principal jogador do São Paulo na reta final do Campeonato Brasileiro, sendo destaque em partidas decisivas. O jogador marcou dois gols nas últimas quatro partidas do Tricolor na temporada, na vitória contra o Palmeiras, por 2 a 0, fora de casa, além do triunfo diante do Sport, no Morumbi, também pelo placar de 2 a 0.