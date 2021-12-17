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futebol

Gabriel Sara liderou estatísticas de finalizações do São Paulo na temporada

Segundo dados divulgados pelo próprio clube, o meia chutou 87 vezes, sendo que 31 em direção ao gol e 44 para fora. Rigoni e Pablo fecham o pódio de mais chutes em 2021...
LanceNet

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Publicado em 

17 dez 2021 às 13:41

Publicado em 17 de Dezembro de 2021 às 13:41

O meia Gabriel Sara foi o jogador com mais finalizações do São Paulo na temporada. O jogador chutou 87 vezes, sendo que 31 em direção ao gol e 44 para fora, segundo dados divulgados pelo próprio clube. Sara foi o principal jogador do São Paulo na reta final do Campeonato Brasileiro, sendo destaque em partidas decisivas. O jogador marcou dois gols nas últimas quatro partidas do Tricolor na temporada, na vitória contra o Palmeiras, por 2 a 0, fora de casa, além do triunfo diante do Sport, no Morumbi, também pelo placar de 2 a 0.
Na temporada, o meia revelado em Cotia participou de 47 jogos, com 16 vitórias, 19 empates e 12 derrotas. Foram dez gols marcados e três assistências. No ranking de gols gerados, ele ficou na quarta posição, atrás apenas de Reinaldo, Pablo e Rigoni.
> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aquiCom contrato até o final de 2024, Gabriel Sara é visto como um dos jogadores que pode dar receitas ao São Paulo caso surja alguma proposta no mercado da bola. Por enquanto, o jogador tem a permanência assegurada para esta temporada.
Crédito: GabrielSarafoiojogadorcommaisfinalizaçõesdoSãoPaulonatemporada(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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