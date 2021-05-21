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futebol

Gabriel Sara lamenta bola na trave e afirma: 'A gente veio para vencer'

Meia do São Paulo acertou um lindo chute de fora da área, mas a bola acertou o poste da meta palmeirense. Cria da base são-paulina analisou a partida de volta, no Morumbi...

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 00:34

LanceNet

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Publicado em 

21 mai 2021 às 00:34
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo empatou sem gols com o Palmeiras, pelo jogo de ida da final do Campeonato Paulista. No entanto, o Tricolor poderia ter saído com a vitória se não fosse a bola na trave de Gabriel Sara, aos 42 minutos do segundo tempo. ATUAÇÕES: Tiago Volpi faz boas defesas e São Paulo garante empate contra o Palmeiras no Allianz Parque
Após a partida, o meia são-paulino comentou o lance e lamentou não ter feito o que seria um golaço no Allianz Parque. Foi a chance mais perigosa dos comandados de Crespo durante toda a partida.
VEJA COMO ESTÁ A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA! - Eu acreditei que ela ia entrar, vi de relance, quando bateu na trave me decepcionei. A gente veio para vencer, empate nunca é bom - afirmou o camisa 21 à 'TV Globo'.
Sara também analisou o jogo da volta, que acontecerá no próximo domingo (23), às 16h no Morumbi. Quem vencer, levará o título. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.
- Temos que nos concertar, é clássico, jogo decidido nos detalhes. Vamos com força total lá no Morumbi - disse o meia.

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