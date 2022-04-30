Gabriel Sara fará cirurgia no tornozelo direito

O São Paulo teve uma má notícia neste sábado (30). Após sair de campo lesionado na vitória por 3 a 1 sobre o Jorge Wilstermann-BOL, na quinta-feira (28), o meio-campista Gabriel Sara será submetido a uma cirurgia para correção de lesão ligamentar no tornozelo direito. GALERIAQuem é melhor: São Paulo ou Santos? Veja votação jogador por jogador feita pela redação LANCE!

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O procedimento ocorrerá neste domingo (01). Ainda no estádio, o jogador iniciou o tratamento fisioterápico com os profissionais do clube. Imobilizado, Sara retornou ao Brasil junto com a delegação e foi submetido na última sexta-feira a exame de imagem que detectou lesão ligamentar no tornozelo direito e a necessidade de um procedimento cirúrgico para correção.

O clube não divulgou um tempo de recuperação do meio-campista. Vale destacar que essa não foi a primeira lesão de Gabriel Sara na temporada. Na primeira fase do Paulistão, em março, ele sofreu uma entorse no mesmo tornozelo e ficou afastado mais de um mês dos gramados.