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futebol

Gabriel Sara fará cirurgia no tornozelo direito

Meio-campista será submetido neste domingo (01) a cirurgia para correção de lesão ligamentar...

Publicado em 30 de Abril de 2022 às 15:26

LanceNet

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Publicado em 

30 abr 2022 às 15:26
O São Paulo teve uma má notícia neste sábado (30). Após sair de campo lesionado na vitória por 3 a 1 sobre o Jorge Wilstermann-BOL, na quinta-feira (28), o meio-campista Gabriel Sara será submetido a uma cirurgia para correção de lesão ligamentar no tornozelo direito. GALERIAQuem é melhor: São Paulo ou Santos? Veja votação jogador por jogador feita pela redação LANCE!
TABELAVeja a classificação do Brasileirão
O procedimento ocorrerá neste domingo (01). Ainda no estádio, o jogador iniciou o tratamento fisioterápico com os profissionais do clube. Imobilizado, Sara retornou ao Brasil junto com a delegação e foi submetido na última sexta-feira a exame de imagem que detectou lesão ligamentar no tornozelo direito e a necessidade de um procedimento cirúrgico para correção.
O clube não divulgou um tempo de recuperação do meio-campista. Vale destacar que essa não foi a primeira lesão de Gabriel Sara na temporada. Na primeira fase do Paulistão, em março, ele sofreu uma entorse no mesmo tornozelo e ficou afastado mais de um mês dos gramados.
Crédito: Saranãotemtempoestimadoderecuperação(Foto:RubensChiri/Saopaulofc.net

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