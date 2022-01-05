Gabriel Sara e Walce antecipam reapresentação no São Paulo devido a problemas físicos

O zagueiro Walce e o meio-campista Gabriel Sara se reapresentaram e iniciaram os trabalhos no CT da Barra Funda antes do restante do elenco do São Paulo, que retorna aos trabalhos a próxima segunda-feira (10), sob o comando do técnico Rogério Ceni.

Gabriel Sara iniciou as atividades de fortalecimento muscular. Ele se recupera de uma entorse no joelho esquerdo, sofrida na reta final da temporada passada e, por isso, desfalcou o Tricolor nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro.Já Walce não joga há quase dois anos. O zagueiro rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em janeiro de 2020 durante um amistoso com a seleção brasileira sub-23. A previsão inicial da recuperação do atleta era entre seis e oito meses, mas duas novas cirurgias no local deixaram o retorno mais distante. O jogador publicou um vídeo no CT.