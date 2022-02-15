Um dos grandes destaques da temporada 2022, Gabriel Sara é o quinto jogador com mais finalizações no Campeonato Paulista 2022, de acordo com dados divulgados pelo FootStats. Todos os jogadores na frente de Sara na lista tem um jogo a mais.Até o momento, a cria de Cotia soma 14 finalizações em cinco partidas disputadas pelo Tricolor no Paulistão 2022. Desse número, acertou metade.Sara foi autor de um gol até agora, na partida contra a Ponte Preta no último domingo (13). Rogério Ceni elogiou o desempenho do camisa 21 nas últimas partidas. O atleta foi um dos únicos jogadores que foi escalado como titular em todos os jogos disputados pelo São Paulo até agora.- Sara é um cara que joga 120 metros por minuto. Um cara que gira de acordo com o futebol europeu. Ele joga muito em um padrão de força física, de entrega, de vontade. Ele e o Alisson são jogadores que, com a necessidade que se impõe, eles vêm correspondendo com relação a isso - disse Ceni na coletiva pós jogo.+ Veja a situação do São Paulo no Paulistão 2022O Tricolor Paulista se prepara para enfrentar o Inter de Limeira na próxima quinta-feira (17), às 21h30, no Estádio do Morumbi.