Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Gabriel Sara é o quinto jogador com mais finalizações no Campeonato Paulista

Um dos grandes destaques do São Paulo, a cria de Cotia é um dos maiores ...

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 18:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 fev 2022 às 18:59
Um dos grandes destaques da temporada 2022, Gabriel Sara é o quinto jogador com mais finalizações no Campeonato Paulista 2022, de acordo com dados divulgados pelo FootStats. Todos os jogadores na frente de Sara na lista tem um jogo a mais.Até o momento, a cria de Cotia soma 14 finalizações em cinco partidas disputadas pelo Tricolor no Paulistão 2022. Desse número, acertou metade.Sara foi autor de um gol até agora, na partida contra a Ponte Preta no último domingo (13). Rogério Ceni elogiou o desempenho do camisa 21 nas últimas partidas. O atleta foi um dos únicos jogadores que foi escalado como titular em todos os jogos disputados pelo São Paulo até agora.- Sara é um cara que joga 120 metros por minuto. Um cara que gira de acordo com o futebol europeu. Ele joga muito em um padrão de força física, de entrega, de vontade. Ele e o Alisson são jogadores que, com a necessidade que se impõe, eles vêm correspondendo com relação a isso - disse Ceni na coletiva pós jogo.+ Veja a situação do São Paulo no Paulistão 2022O Tricolor Paulista se prepara para enfrentar o Inter de Limeira na próxima quinta-feira (17), às 21h30, no Estádio do Morumbi.
Crédito: GabrielSaraéoquintojogadorcommaisfinalizaçõesnoPaulistão(Foto:Flickr/SãoPaulo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Dino Fonseca e Patrick Ribeiro
Dino Fonseca canta clássico do rock e dos ano 80 em Vitória; veja fotos
Pesquisa realizada pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) mostra que beneficiários do Auxílio Brasil pretende voltar a comprar carne e leite
Fim da escala 6x1 pode ser realidade no futuro
Pleno do TJES
Quanto vai receber o juiz do ES condenado à aposentadoria

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados