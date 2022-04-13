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Gabriel Sara e Nestor treinam novamente com o elenco do São Paulo; veja provável escalação

Dupla se recuperou de lesões e pode ser relacionada para o duelo contra o Everton-CHI, nesta quinta-feira...
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Publicado em 

13 abr 2022 às 14:22

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 14:22

O São Paulo realizou na manhã desta quarta-feira (13), a última atividade antes de encarar o Everton-CHI, nesta quinta-feira (14), às 19h15, no Morumbi, pela segunda rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana. VEJA A TABELA DA COPA SUL-AMERICANA 2022!
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Recuperados de entorses no tornozelo, os meias Rodrigo Nestor e Gabriel Sara trabalharam novamente com o restante do elenco durante toda a atividade e podem ser relacionados para o confronto contra os chilenos.
Após o aquecimento dos jogadores, o técnico Rogério Ceni comandou um trabalho tático. Houve ainda um complemento de finalização e bola parada ofensiva e defensiva.Por conta da sequência de jogos, Ceni deve mandar um time alternativo para a partida. Sendo assim, uma provável escalação tem: Jandrei (Volpi); Moreira, Arboleda, Miranda e Reinaldo; Luan, Andrés Colorado (Nestor) e Patrick; Marquinhos, Rigoni e Luciano.
O Tricolor lidera a chave, com três pontos conquistados. Everton e Jorge Wilstermann têm um ponto, enquanto o Ayacucho está zerado.
Crédito: SãoPauloencerrouapreparaçãoparaencararoEverton-CHI(Foto:Divulgação/SãoPaulo

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