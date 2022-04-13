Gabriel Sara e Nestor treinam novamente com o elenco do São Paulo; veja provável escalação

O São Paulo realizou na manhã desta quarta-feira (13), a última atividade antes de encarar o Everton-CHI, nesta quinta-feira (14), às 19h15, no Morumbi, pela segunda rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana. VEJA A TABELA DA COPA SUL-AMERICANA 2022!

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Recuperados de entorses no tornozelo, os meias Rodrigo Nestor e Gabriel Sara trabalharam novamente com o restante do elenco durante toda a atividade e podem ser relacionados para o confronto contra os chilenos.

Após o aquecimento dos jogadores, o técnico Rogério Ceni comandou um trabalho tático. Houve ainda um complemento de finalização e bola parada ofensiva e defensiva.Por conta da sequência de jogos, Ceni deve mandar um time alternativo para a partida. Sendo assim, uma provável escalação tem: Jandrei (Volpi); Moreira, Arboleda, Miranda e Reinaldo; Luan, Andrés Colorado (Nestor) e Patrick; Marquinhos, Rigoni e Luciano.

O Tricolor lidera a chave, com três pontos conquistados. Everton e Jorge Wilstermann têm um ponto, enquanto o Ayacucho está zerado.