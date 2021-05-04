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futebol

Gabriel Sara e Eder viajam; veja possível escalação do São Paulo

Meia e atacante estavam lesionados e foram desfalques nas últimas partidas do Tricolor. Elenco viaja nesta terça-feira para a Argentina, onde enfrenta o Racing, às 19h...

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 13:34

LanceNet

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Publicado em 

04 mai 2021 às 13:34
Crédito: Twitter/São Paulo
O São Paulo treinou na manhã desta terça-feira (4), pelo manhã no CT da Barra Funda, em preparação para enfrentar o Racing (ARG), nesta quarta-feira, às 19h, na Argentina. Depois da atividade, a equipe viaja apara Buenos Aires.
Confira marcas importantes atingidas por Crespo no São Paulo
As novidades ficam por conta do meia Gabriel Sara e do atacante Eder. Ambos estavam lesionados, se recuperaram e foram relacionados para a partida válida pelo torneio continental.
VEJA A POSIÇÃO DO SÃO PAULO NA LIBERTADORES Sara estava fora do time desde o jogo contra o Novorizontino, no começo de março. Revelado na base são-paulina, ele estava reclamando de dores na coxa. direita. Já Eder teve um incômodo na coa esquerda e esteve fora desde o duelo contra o Santo André, dia 23 de abril.
Crespo deve escalar a mesma equipe que venceu o Rentistas, do Uruguai, no Morumbi. Com o retorno de Léo, suspenso, quem pode perder a vaga no time titular é Bruno Alves. Sendo assim, a zaga deve ser a mesma que enfrentou o Corinthians, com Arboleda, Miranda e Léo. Com isso, um possível time do São Paulo tem: Volpi, Arboleda, Miranda e Léo (Bruno Alves); Daniel Alves, Luan, Liziero, Benítez e Reinaldo; Luciano e Pablo.
O Tricolor vem em grande fase na temporada, sendo líder do Grupo E da Libertadores, com seis pontos conquistados. O time venceu o Sporting Cristal por 3 a 0, fora e o Rentistas, por 2 a 0, no Morumbi.

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