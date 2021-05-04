Gabriel Sara e Eder viajam; veja possível escalação do São Paulo

Crédito: Twitter/São Paulo

O São Paulo treinou na manhã desta terça-feira (4), pelo manhã no CT da Barra Funda, em preparação para enfrentar o Racing (ARG), nesta quarta-feira, às 19h, na Argentina. Depois da atividade, a equipe viaja apara Buenos Aires.

Confira marcas importantes atingidas por Crespo no São Paulo

As novidades ficam por conta do meia Gabriel Sara e do atacante Eder. Ambos estavam lesionados, se recuperaram e foram relacionados para a partida válida pelo torneio continental.

VEJA A POSIÇÃO DO SÃO PAULO NA LIBERTADORES Sara estava fora do time desde o jogo contra o Novorizontino, no começo de março. Revelado na base são-paulina, ele estava reclamando de dores na coxa. direita. Já Eder teve um incômodo na coa esquerda e esteve fora desde o duelo contra o Santo André, dia 23 de abril.

Crespo deve escalar a mesma equipe que venceu o Rentistas, do Uruguai, no Morumbi. Com o retorno de Léo, suspenso, quem pode perder a vaga no time titular é Bruno Alves. Sendo assim, a zaga deve ser a mesma que enfrentou o Corinthians, com Arboleda, Miranda e Léo. Com isso, um possível time do São Paulo tem: Volpi, Arboleda, Miranda e Léo (Bruno Alves); Daniel Alves, Luan, Liziero, Benítez e Reinaldo; Luciano e Pablo.