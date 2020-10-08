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futebol

Gabriel Sara é desfalque do São Paulo para o Choque-Rei, no sábado

Jogador foi um dos destaques do Tricolor no jogo da última quarta, diante do Atlético-GO, mas está impossibilitado de jogar no Allianz Parque, contra o Palmeiras...
LanceNet

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Publicado em 

08 out 2020 às 08:00

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 08:00

Crédito: Gabriel Sara está em alta com o técnico Fernando Diniz (Rubens Chiri/saopaulofc.net
Titular em 12 dos últimos 16 jogos do São Paulo nesta temporada, o meio-campista Gabriel Sara está fora do clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Autor de um gol e uma assistência no jogo da última quarta, contra o Atlético-GO, o jogador levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso.
TABELA>Confira como está a classificação do Campeonato Brasileiro
O técnico Fernando Diniz ainda não tem um substituto definido para a posição que vinha sendo ocupada por Gabriel Sara. A opção mais provável é a entrada de Tchê Tchê, volante de bom passe, mas o treinador pode optar por escalar um meio-campista com características diferentes de jogo, dependendo do esquema tático que for armado para enfrentar o Palmeiras.
- O Tchê Tchê é uma possibilidade, tem outras possibilidades e vamos estudar todas elas antes do jogo do Palmeiras - limitou-se a dizer Fernando Diniz na noite da última quarta, logo após o triunfo, por 3 a 0, diante do Atlético-GO.Suspenso do Choque-Rei do próximo sábado pelo terceiro cartão amarelo, Sara apareceu pela primeira vez no elenco profissional do São Paulo em 2018, ainda sob o comando de Dorival Júnior. Entre altos e baixos, o jogador foi muito mais utilizado na base do que nos treinamentos no CT da Barra Funda.
Com Fernando Diniz, o jogador ganhou espaço, confiança e vai desenvolvendo seu futebol. Além de ter sido titular em quase todos os jogos desde o início do Brasileirão - a exceção foi a partida contra o River Plate, na Argentina -. Sara já marcou três gols: dois contra o Santos e um contra o Atlético-GO.
- Jogou bem contra o Santos, jogou bem contra o Inter, jogou bem contra o Coritiba. É um jogador que está crescendo. Trabalha muito e tem muito talento. Acabou que os três gols saíram de jogadores formados na base e isso mostra que o São Paulo tem um grande repertório vindo de Cotia. Precisamos de tempo para lançar, mas o São Paulo está bem servido nesse aspecto - elogiou Diniz ao ser questionado sobre seu jovem pupilo.

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