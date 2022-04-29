Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Gabriel Sara, do São Paulo, sofre trauma no mesmo tornozelo que lesionou no Campeonato Paulista
futebol

Gabriel Sara, do São Paulo, sofre trauma no mesmo tornozelo que lesionou no Campeonato Paulista

O jogador enfrentou um entorse após se machucar durante clássico contra o Palmeiras e ontem saiu imobilizado da partida contra o Jorge Wilstermann...

Publicado em 29 de Abril de 2022 às 16:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 abr 2022 às 16:31
Na partida da última quinta-feira (28), na vitória do São Paulo contra o Jorge Wilstermann, Gabriel Sara sofreu um trauma no mesmo tornozelo que lesionou durante a fase de grupos no Campeonato Paulista. GALERIA> ATUAÇÕES: Marquinhos faz golaço e se destaca em vitória do São Paulo na Sul-AmericanaTABELA> Veja tabela do Campeonato Brasileiro e simule os próximos jogosApós clássico disputado contra o Palmeiras no Paulistão 2022, Sara ficou um tempo afastado da equipe depois de sofrer uma entorse no tornozelo direito. Durante a partida pela Sul-Americana, saiu de campo ainda no primeiro tempo quando sofreu uma forte pancada no mesmo local.
O meia retornou ao Brasil, junto ao resto da delegação, durante a madrugada e com o pé imobilizado. Com a possível nova lesão, é provável que sua sequência seja, novamente, interrompida.Mesmo com os 35 dias afastados devido à entorse, participou de 15 dos 25 jogos disputados pelo Tricolor nesta temporada. O São Paulo volta a campo em clássico contra o Santos que será disputado no Morumbi na próxima segunda-feira (2). O jogo será às 20h e vale pelo Brasileirão. Pode ser que Sara não esteja a disposição de Rogério Ceni para este duelo.
Crédito: GabrielSarapode,novamente,tersuasequênciacomprometidanoSãoPaulo(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados