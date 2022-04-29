Gabriel Sara, do São Paulo, sofre trauma no mesmo tornozelo que lesionou no Campeonato Paulista

Na partida da última quinta-feira (28), na vitória do São Paulo contra o Jorge Wilstermann, Gabriel Sara sofreu um trauma no mesmo tornozelo que lesionou durante a fase de grupos no Campeonato Paulista. GALERIA> ATUAÇÕES: Marquinhos faz golaço e se destaca em vitória do São Paulo na Sul-AmericanaTABELA> Veja tabela do Campeonato Brasileiro e simule os próximos jogosApós clássico disputado contra o Palmeiras no Paulistão 2022, Sara ficou um tempo afastado da equipe depois de sofrer uma entorse no tornozelo direito. Durante a partida pela Sul-Americana, saiu de campo ainda no primeiro tempo quando sofreu uma forte pancada no mesmo local.
O meia retornou ao Brasil, junto ao resto da delegação, durante a madrugada e com o pé imobilizado. Com a possível nova lesão, é provável que sua sequência seja, novamente, interrompida.Mesmo com os 35 dias afastados devido à entorse, participou de 15 dos 25 jogos disputados pelo Tricolor nesta temporada. O São Paulo volta a campo em clássico contra o Santos que será disputado no Morumbi na próxima segunda-feira (2). O jogo será às 20h e vale pelo Brasileirão. Pode ser que Sara não esteja a disposição de Rogério Ceni para este duelo.