Gabriel Sara, do São Paulo, sofre trauma no mesmo tornozelo que lesionou no Campeonato Paulista

Na partida da última quinta-feira (28), na vitória do São Paulo contra o Jorge Wilstermann, Gabriel Sara sofreu um trauma no mesmo tornozelo que lesionou durante a fase de grupos no Campeonato Paulista. GALERIA> ATUAÇÕES: Marquinhos faz golaço e se destaca em vitória do São Paulo na Sul-AmericanaTABELA> Veja tabela do Campeonato Brasileiro e simule os próximos jogosApós clássico disputado contra o Palmeiras no Paulistão 2022, Sara ficou um tempo afastado da equipe depois de sofrer uma entorse no tornozelo direito. Durante a partida pela Sul-Americana, saiu de campo ainda no primeiro tempo quando sofreu uma forte pancada no mesmo local.