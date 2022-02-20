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futebol

Gabriel Sara, do São Paulo, reencontra o Santos, rival em que costuma se dar bem

Meia marcou três gols em seis jogos contra o rival, sendo dois deles na Vila Belmiro...

Publicado em 20 de Fevereiro de 2022 às 07:00

LanceNet

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Publicado em 

20 fev 2022 às 07:00
O São Paulo enfrenta o Santos, neste domingo, às 18h30, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista. Esse clássico e local é especial para o meia Gabriel Sara, que costuma se dar bem contra o Peixe. + Veja a situação do São Paulo no Paulistão 2022
Sara realizou seis partidas contra o Santos, sendo duas vitórias, três empates e apenas uma derrota. Além disso, o jogador marcou três gols no rival, sendo que dois deles foram feitos na Vila Belmiro, no empate por 2 a 2, em setembro de 2020.
Na ocasião, o Santos saiu na frente, mas Sara marcou os dois gols, que viraram a partida para o Tricolor. No entanto, o clube do Morumbi sofreu o empate no segundo tempo. Sara ainda marcou na goleada do São Paulo por 4 a 0, no Morumbi, no Paulistão de 2021.Já contra Palmeiras e Corinthians, Gabriel Sara possui números mais modestos. Contra o Alviverde, foram seis partidas, com um gol marcado. Já diante do Alviverde, Sara realizou quatro jogos, sem marcar gols.
Crédito: GabrielSaracostumairbemcontraoSantos(Foto:Flickr/SãoPaulo

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