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Gabriel Sara, do São Paulo, passa por cirurgia no tornozelo e deve ter alta nesta semana

Meia foi operado pela manhã para corrigir uma lesão ligamentar no tornozelo direito...

Publicado em 01 de Maio de 2022 às 16:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 mai 2022 às 16:38
O meia Gabriel Sara, do São Paulo, passou por uma cirurgia para corrigir uma lesão ligamentar no tornozelo direito. O jogador se lesionou durante a vitória por 3 a 1 sobre o Jorge Wilstermann-BOL, na Copa Sul-Americana. GALERIAQuem é melhor: São Paulo ou Santos? Veja votação jogador por jogador feita pela redação LANCE!
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O procedimento foi bem sucedido e ele deverá receber alta no início da semana. O São Paulo não estimou um tempo de recuperação do jogador, que deve ser desfalque do time por um bom tempo.
Vale destacar que essa não foi a primeira lesão de Gabriel Sara na temporada. Na primeira fase do Paulistão, em março, ele sofreu uma entorse no mesmo tornozelo e ficou afastado mais de um mês dos gramados.
Crédito: GabrielSarapassouporcirurgianotornozelonestedomingo(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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