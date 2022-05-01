Gabriel Sara, do São Paulo, passa por cirurgia no tornozelo e deve ter alta nesta semana

O meia Gabriel Sara, do São Paulo, passou por uma cirurgia para corrigir uma lesão ligamentar no tornozelo direito. O jogador se lesionou durante a vitória por 3 a 1 sobre o Jorge Wilstermann-BOL, na Copa Sul-Americana. GALERIAQuem é melhor: São Paulo ou Santos? Veja votação jogador por jogador feita pela redação LANCE!

TABELAVeja a classificação do Brasileirão

O procedimento foi bem sucedido e ele deverá receber alta no início da semana. O São Paulo não estimou um tempo de recuperação do jogador, que deve ser desfalque do time por um bom tempo.

Vale destacar que essa não foi a primeira lesão de Gabriel Sara na temporada. Na primeira fase do Paulistão, em março, ele sofreu uma entorse no mesmo tornozelo e ficou afastado mais de um mês dos gramados.