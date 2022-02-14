Gabriel Sara, destaque do São Paulo, esteve na mira de time do Canadá

Um dos grandes destaques do São Paulo nesta temporada, Gabriel Sara foi alvo de interesse do Toronto FC, do Canadá. A informação foi dada pelo jornalista Jorge Nicola.O autor do primeiro gol na partida do último domingo (13), contra a Ponte Preta, recebeu a proposta do clube no início deste ano. De acordo com o jornalista, o Toronto FC propôs 10 milhões de dólares, cerca de R$ 52 milhões na cotação atual, pelo jogador. A intenção era contratar o meia em definitivo.Mas ao que tudo indica, o presidente do São Paulo, Julio Casares, descartou a possibilidade. Para Casares, o jogador pode ser vendido no futuro por um valor que se aproxima dos R$ 20 milhões de euros (R$ 119,1 milhões).O Tricolor também acredita na valorização que o jovem atleta poderá ter no futuro. Gabriel Sara tem contrato com o São Paulo até 2024. + Veja a situação do São Paulo na tabela do Paulistão 2022A temporada 2022 está mostrando um bom desempenho de Sara na equipe comandada por Rogério Ceni. Até o momento, o jogador é líder em finalizações pela equipe e soma um gol.