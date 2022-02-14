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futebol

Gabriel Sara, destaque do São Paulo, esteve na mira de time do Canadá

O jogador do Tricolor recebeu uma proposta para jogar no Toronto FC, do Canadá. O clube ofereceu cerca de R$ 52 milhões...

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 19:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 fev 2022 às 19:46
Um dos grandes destaques do São Paulo nesta temporada, Gabriel Sara foi alvo de interesse do Toronto FC, do Canadá. A informação foi dada pelo jornalista Jorge Nicola.O autor do primeiro gol na partida do último domingo (13), contra a Ponte Preta, recebeu a proposta do clube no início deste ano. De acordo com o jornalista, o Toronto FC propôs 10 milhões de dólares, cerca de R$ 52 milhões na cotação atual, pelo jogador. A intenção era contratar o meia em definitivo.Mas ao que tudo indica, o presidente do São Paulo, Julio Casares, descartou a possibilidade. Para Casares, o jogador pode ser vendido no futuro por um valor que se aproxima dos R$ 20 milhões de euros (R$ 119,1 milhões).O Tricolor também acredita na valorização que o jovem atleta poderá ter no futuro. Gabriel Sara tem contrato com o São Paulo até 2024. + Veja a situação do São Paulo na tabela do Paulistão 2022A temporada 2022 está mostrando um bom desempenho de Sara na equipe comandada por Rogério Ceni. Até o momento, o jogador é líder em finalizações pela equipe e soma um gol.
Crédito: ClubedoCanadádemonstrouinteresseemGabrielSara(Foto:RubensChiri/saopaulofc

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