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Gabriel Sara dedica vitória do São Paulo para a torcida: 'Merecem muito mais'

Meia marcou o segundo gol do triunfo tricolor sobre o Sport, no Morumbi, que praticamente elimina a chance de queda no Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

27 nov 2021 às 23:49

Publicado em 27 de Novembro de 2021 às 23:49

O São Paulo venceu o Sport por 2 a 0, no Morumbi, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Autor do segundo gol do Tricolor, o meia Gabriel Sara destacou a importância do triunfo e dedicou os três pontos para a torcida, que compareceu em peso ao Morumbi. - Sabíamos que era uma final, não estávamos em uma situação confortável, tínhamos que sair dela e acredito que fizemos um bom papel. Essa vitória é para a torcida, eles merecem muito mais - disse o meia ao 'SporTV' após a partida.
Vale ressaltar que o Morumbi recebeu cerca de 35 mil torcedores e contou novamente com um grande apoio da torcida, que vem comparecendo em peso aos jogos do Tricolor.
> Veja e simule a tabela do BrasileirãoO resultado faz o São Paulo se distanciar da zona de rebaixamento. Agora, o Tricolor é o 12º colocado, com 45 pontos. A equipe enfrenta o Grêmio na próxima quinta-feira (02), às 20h, pelo Campeonato Brasileiro.
Crédito: GabrielSarafoidestaquenavitóriadoSãoPaulosobreoSport(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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