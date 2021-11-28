Gabriel Sara dedica vitória do São Paulo para a torcida: 'Merecem muito mais'

O São Paulo venceu o Sport por 2 a 0, no Morumbi, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Autor do segundo gol do Tricolor, o meia Gabriel Sara destacou a importância do triunfo e dedicou os três pontos para a torcida, que compareceu em peso ao Morumbi. - Sabíamos que era uma final, não estávamos em uma situação confortável, tínhamos que sair dela e acredito que fizemos um bom papel. Essa vitória é para a torcida, eles merecem muito mais - disse o meia ao 'SporTV' após a partida.