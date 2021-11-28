Gabriel Sara cresce de produção e vira peça fundamental do São Paulo

Gabriel Sara foi o grande nome do São Paulo na vitória sobre o Sport, por 2 a 0, no Morumbi, realizada no último sábado (27), pelo Campeonato Brasileiro#. Além de marcar o segundo gol do Tricolor na partida, o meia foi participativo e criou diversas jogadas no ataque. Sara finalizou seis vezes contra o Sport, sendo quatro na direção do gol e duas erradas. Em uma delas, Marquinhos chegou na linha de fundo e cruzou rasteiro, para o camisa 21 bater de primeira e estufar a rede do Sport. Esse foi o quarto gol do meia no Campeonato Brasileiro, se igualando a Rigoni como artilheiros da equipe no torneio.

Além disso, Gabriel Sara aparece entre os primeiros em várias estatísticas do São Paulo nesse Brasileirão. De acordo com o 'Footstats', além dele ser artilheiro, é o segundo em finalizações, com 51, o segundo em chutes no gol, com 19, o terceiro em assistências para finalizações, com 24 e o quarto em desarmes, com 37.

> Veja e simule a tabela do Brasileirão Sara deixou sua marca nas três últimas vitórias do São Paulo. Ele fez gol diante do Internacional, no triunfo por 1 a 0, marcou o primeiro na vitória sobre o Palmeiras por 2 a 0 e fez o segundo na vitória por 2 a 0 sobre o Sport.

- Gabriel Sara se doa muito, bate 12km por jogo. Jogador versátil, espero que possa ficar aqui por muito tempo, mas tem potencial para jogar num grande centro europeu - disse o técnico Rogério Ceni em entrevista coletiva.