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futebol

Gabriel Sara cresce de produção e vira peça fundamental do São Paulo

Meia marcou três gols nas últimas três vitórias do Tricolor e assume protagonismo em reta decisiva do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

28 nov 2021 às 15:00

Publicado em 28 de Novembro de 2021 às 15:00

Gabriel Sara foi o grande nome do São Paulo na vitória sobre o Sport, por 2 a 0, no Morumbi, realizada no último sábado (27), pelo Campeonato Brasileiro#. Além de marcar o segundo gol do Tricolor na partida, o meia foi participativo e criou diversas jogadas no ataque. Sara finalizou seis vezes contra o Sport, sendo quatro na direção do gol e duas erradas. Em uma delas, Marquinhos chegou na linha de fundo e cruzou rasteiro, para o camisa 21 bater de primeira e estufar a rede do Sport. Esse foi o quarto gol do meia no Campeonato Brasileiro, se igualando a Rigoni como artilheiros da equipe no torneio.
Além disso, Gabriel Sara aparece entre os primeiros em várias estatísticas do São Paulo nesse Brasileirão. De acordo com o 'Footstats', além dele ser artilheiro, é o segundo em finalizações, com 51, o segundo em chutes no gol, com 19, o terceiro em assistências para finalizações, com 24 e o quarto em desarmes, com 37.
> Veja e simule a tabela do Brasileirão Sara deixou sua marca nas três últimas vitórias do São Paulo. Ele fez gol diante do Internacional, no triunfo por 1 a 0, marcou o primeiro na vitória sobre o Palmeiras por 2 a 0 e fez o segundo na vitória por 2 a 0 sobre o Sport.
- Gabriel Sara se doa muito, bate 12km por jogo. Jogador versátil, espero que possa ficar aqui por muito tempo, mas tem potencial para jogar num grande centro europeu - disse o técnico Rogério Ceni em entrevista coletiva.
Crédito: GabrielSaravemsendodestaquedoSãoPaulonasúltimaspartidas(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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