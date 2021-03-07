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futebol

Gabriel Sara comemora goleada do São Paulo no clássico: 'Dá confiança'

Meia marcou o primeiro gol na vitória sobre o Santos por 4 a 0, no Morumbi. Ele analisou a grande vitória e desempenho no segundo tempo e fez questão de elogiar Crespo...

Publicado em 06 de Março de 2021 às 21:18

LanceNet

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Publicado em 

06 mar 2021 às 21:18
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc
Após vencer o Santos por 4 a 0, o meia Gabriel Sara, autor do primeiro gol do São Paulo na partida, comemorou a vitória mesmo em um campo encharcado e difícil de se jogar, principalmente no primeiro tempo.
Na segunda etapa, a chuva deu uma trégua, o que, na opinião de Sara, foi fundamental para uma boa partida do Tricolor e a construção da goleada, que, segundo, ele, dá confiança ao restante da competição.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021- Nossa equipe foi bem, quando a água abaixou melhoramos o toque de bola. Acredito que um 4 a 0 num clássico da confiança para o time, que a gente possa manter esse nível e ganhar as próximas partidas - afirmou o meia, ao 'Premiere'.
Sara também comentou sobre as diferenças do trabalho do ex-técnico, Fernando Diniz com o agora treinador Crespo. Segundo ele, o esquema é diferente, mas o ânimo dos atletas não mudou.
- Acredito que não mudou o ânimo em relação ao Diniz, os jogadores são os mesmos da temporada passada. O estilo de jogo é diferente, e a gente está empenhado para ganhar esse campeonato - finalizou.
Com a vitória, o Tricolor fica na liderança momentânea do Grupo B, com sete pontos. O São Paulo enfrenta o Novorizontino, sábado (13), às 16h30.

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