Gabriel Sara comemora goleada do São Paulo no clássico: 'Dá confiança'

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc

Após vencer o Santos por 4 a 0, o meia Gabriel Sara, autor do primeiro gol do São Paulo na partida, comemorou a vitória mesmo em um campo encharcado e difícil de se jogar, principalmente no primeiro tempo.

Na segunda etapa, a chuva deu uma trégua, o que, na opinião de Sara, foi fundamental para uma boa partida do Tricolor e a construção da goleada, que, segundo, ele, dá confiança ao restante da competição.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021- Nossa equipe foi bem, quando a água abaixou melhoramos o toque de bola. Acredito que um 4 a 0 num clássico da confiança para o time, que a gente possa manter esse nível e ganhar as próximas partidas - afirmou o meia, ao 'Premiere'.

Sara também comentou sobre as diferenças do trabalho do ex-técnico, Fernando Diniz com o agora treinador Crespo. Segundo ele, o esquema é diferente, mas o ânimo dos atletas não mudou.

- Acredito que não mudou o ânimo em relação ao Diniz, os jogadores são os mesmos da temporada passada. O estilo de jogo é diferente, e a gente está empenhado para ganhar esse campeonato - finalizou.