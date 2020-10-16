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Gabriel Sara agradece Diniz pelo seu bom momento: 'Me deu confiança'

Jogador formado na base do São Paulo tem sido um dos mais efetivos da equipe nos últimas partidas. Em vídeo, meia dá os créditos ao treinador...
LanceNet

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Publicado em 

16 out 2020 às 08:00

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 08:00

Crédito: Divulgação/São Paulo
Bancado no São Paulo pelo técnico Fernando Diniz, o meio-campista Gabriel Sara tem sido cada vez mais participativo no sistema ofensivo do Tricolor. Em alta e cada vez mais confiante, o jogador fez questão de agradecer o treinador ao celebrar seu bom momento com a camisa do clube do Morumbi.
- O professor Diniz além de treinador é um cara muito humano. Ele não quer ganhar você só como jogador, ele quer ganhar você como pessoa. É um cara que apoia muito a gente independentemente de ser dentro ou fora de campo. Ele me deu muita confiança em um momento difícil que passei, não só ele como o grupo todo também. Acredito que a gente tem que devolver cada vez mais essa confiança e tudo o que ele aposta na gente - agradeceu o jogador em vídeo publicado pelo São Paulo.Formado nas categorias de base do Tricolor, Sara fez seus primeiros treinos no CT da Barra Funda ainda sob o comando de Dorival Júnior, em 2018, mas não se firmou e voltou para Cotia. Entre altos e baixos, o meio-campista soube esperar para ganhar espaço e, nesta temporada, com Fernando Diniz vem sendo jogador fundamental na equipe.
Na última quarta, por exemplo, o meia são-paulino participou das jogadas de todos os três gols do São Paulo contra o Fortaleza, no Castelão. Foi um jogo de destaque do garoto, assim como havia sido contra o Santos, na Vila Belmiro, e também diante do Atlético-GO, no Morumbi.
- A cada jogo que passa e a cada atuação boa minha, vou ganhando mais confiança e entendendo melhor o lugar onde eu estou. Tenho que me doar cada vez mais, sempre dando o melhor de mim - pontuou o jogador, ciente de que está em uma crescente com a camisa do São Paulo.
Neste sábado, às 21h, o Tricolor recebe o Grêmio, no Morumbi, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo segue na cola dos líderes Atlético-MG, Internacional e Flamengo e, em caso de triunfo, pode se aproximar ainda mais da ponta da tabela. A equipe, claro, terá Gabriel Sara entre os titulares no confronto diante dos gaúchos.

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