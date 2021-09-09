Gabriel Santos é o novo reforço do Ceará

O Ceará permanece ativo no mercado de transferências e nesta quarta-feira anunciou a chegada do centroavante Gabriel Santos, que estava na Caldense.
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O principal motivo para contratar o jogador foi o seu desempenho no time mineiro, que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro, com 13 gols em 14 partidas.
Ficha Técnica:
Nome: Gabriel dos Santos Francisco (Gabriel Santos)
Posição: Atacante
Nascimento:16/03/1999 (21 anos)
Naturalidade: Rio de Janeiro/RJ
Altura: 1.85
Peso: 77 kg
Clubes em que passou: Sampaio Corrêa/RJ, Volta Redonda/RJ, Rukh Vynnyky (Ucrânia), FC Kalush (Ucrânia), São Bernardo/SP, Caldense/MG e Ceará.