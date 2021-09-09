Gabriel Santos é o novo reforço do Ceará

Crédito: Gabriel Santos em ação no treino do Ceará (Felipe Santos/Ceará

O Ceará permanece ativo no mercado de transferências e nesta quarta-feira anunciou a chegada do centroavante Gabriel Santos, que estava na Caldense.

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O principal motivo para contratar o jogador foi o seu desempenho no time mineiro, que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro, com 13 gols em 14 partidas.

Ficha Técnica:

Nome: Gabriel dos Santos Francisco (Gabriel Santos)

Posição: Atacante

Nascimento:16/03/1999 (21 anos)

Naturalidade: Rio de Janeiro/RJ

Altura: 1.85

Peso: 77 kg