Gabriel Sales comenta início na Inter de Bebedouro: 'Grupo está evoluindo'

A Segundona do Paulista começou a todo vapor. Após duas rodadas, o equilíbrio tem sido característica marcante numa competição em que reúne diversas equipes tradicionais do futebol paulista.Uma delas é a Inter de Bebedouro, equipe da cidade de Bebedouro, interior do estado de São Paulo. Vale lembrar, que o clube é o segundo mais antigo do futebol paulista.

O Lobo Vermelho, na atual temporada, conta com um elenco jovem e de boa capacidade técnica para conseguir o acesso à Série A3 do Paulistão.Um dos destaques do time é o lateral-direito Gabriel Sales, de apenas 22 anos. O jogador, que possui passagens por grandes clubes do país como Grêmio, Guarani, São Caetano e Joinville, atualmente está emprestado pelo Altos-PI.

Em entrevista, o atleta analisou seu início pela Inter e projetou a sequência da temporada:

De que maneira você enxerga o rendimento da equipe até aqui?Tivemos duas partidas, vencemos uma em casa e perdemos outra fora. Creio que essa derrota cedo no campeonato veio para amadurecermos mais rápido na competição. É um bom início.

Qual é o objetivo do grupo na competição? O primeiro objetivo é passarmos de fase. Conseguindo avançar, vamos projetar a luta pelo acesso. A cada jogo que passa o entrosamento do grupo está evoluindo e isso vai nos ajudar bastante.