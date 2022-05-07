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Gabriel Sales comenta início na Inter de Bebedouro: 'Grupo está evoluindo'

Emprestado pelo Altos-PI, lateral-direito de 22 anos disputa a Segunda Divisão do Paulistão pelo clube do interior do estado...

Publicado em 06 de Maio de 2022 às 23:46

LanceNet

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Publicado em 

06 mai 2022 às 23:46
A Segundona do Paulista começou a todo vapor. Após duas rodadas, o equilíbrio tem sido característica marcante numa competição em que reúne diversas equipes tradicionais do futebol paulista.Uma delas é a Inter de Bebedouro, equipe da cidade de Bebedouro, interior do estado de São Paulo. Vale lembrar, que o clube é o segundo mais antigo do futebol paulista.
O Lobo Vermelho, na atual temporada, conta com um elenco jovem e de boa capacidade técnica para conseguir o acesso à Série A3 do Paulistão.Um dos destaques do time é o lateral-direito Gabriel Sales, de apenas 22 anos. O jogador, que possui passagens por grandes clubes do país como Grêmio, Guarani, São Caetano e Joinville, atualmente está emprestado pelo Altos-PI.
Em entrevista, o atleta analisou seu início pela Inter e projetou a sequência da temporada:
De que maneira você enxerga o rendimento da equipe até aqui?Tivemos duas partidas, vencemos uma em casa e perdemos outra fora. Creio que essa derrota cedo no campeonato veio para amadurecermos mais rápido na competição. É um bom início.
Qual é o objetivo do grupo na competição? O primeiro objetivo é passarmos de fase. Conseguindo avançar, vamos projetar a luta pelo acesso. A cada jogo que passa o entrosamento do grupo está evoluindo e isso vai nos ajudar bastante.
Crédito: GabrielSalesvalorizainíciodetrabalhonaInterdeBebedouro(Foto:Divulgação/ArquivoPessoal

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