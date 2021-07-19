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futebol

Gabriel Sacramento comemora chance de treinar entre os profissionais no Vitória

O defensor está atualmente no elenco Sub-20 e Sub-23 do Leão, mas integra algumas atividades da equipe principal
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Publicado em 19 de Julho de 2021 às 12:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 jul 2021 às 12:16
Crédito: Zagueiro atuou no ano passado pelo Sub-17 (Divulgação
Além de disputar o Campeonato Brasileiro Sub-23 além do Campeonato Baiano Sub-20, o zagueiro Gabriel Sacramento vem integrando alguns treinos da equipe profissional do Vitória. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSFeliz com o momento, o defensor garante ter aprendido muito com os jogadores mais experientes do clube:
- Ter uma chance de treinar com o elenco profissional é muito gratificante. É a certeza de que estou no caminho certo. Aprendi muito com eles, principalmente com os jogadores mais experientes. Essa troca me ajuda muito, trazendo mais maturidade dentro e fora de campo.
Gabriel também não esconde o desejo de atuar pela equipe profissional do Lão da Barra. Com apenas 18 anos de idade, o zagueiro sabe que precisa colocar os pés no chão, mas isso não o impede de sonhar alto e se preparar o suficiente para se sentir pronto quando tiver a chance:
- Atuar na equipe profissional seria a realização de um sonho. Estou focado nos meus campeonatos aqui no sub-20 e no sub-23, mas certamente seria um momento de muita felicidade para mim. Espero muito essa oportunidade e estarei preparado quando ela chegar.

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