Gabriel Sacramento comemora chance de treinar entre os profissionais no Vitória

Crédito: Zagueiro atuou no ano passado pelo Sub-17 (Divulgação

Além de disputar o Campeonato Brasileiro Sub-23 além do Campeonato Baiano Sub-20, o zagueiro Gabriel Sacramento vem integrando alguns treinos da equipe profissional do Vitória. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSFeliz com o momento, o defensor garante ter aprendido muito com os jogadores mais experientes do clube:

- Ter uma chance de treinar com o elenco profissional é muito gratificante. É a certeza de que estou no caminho certo. Aprendi muito com eles, principalmente com os jogadores mais experientes. Essa troca me ajuda muito, trazendo mais maturidade dentro e fora de campo.

Gabriel também não esconde o desejo de atuar pela equipe profissional do Lão da Barra. Com apenas 18 anos de idade, o zagueiro sabe que precisa colocar os pés no chão, mas isso não o impede de sonhar alto e se preparar o suficiente para se sentir pronto quando tiver a chance: