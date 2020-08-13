Gabriel Pereira comemora estreia pelo profissional do Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Essa quarta-feira vai ficar para sempre na memória do meia Gabriel Pereira. Destaque do sub-20 do Corinthians, o jogador foi promovido ao elenco profissional depois da pausa pela pandemia de Covid-19 e fez sua estreia na equipe principal na derrota para o Atlético-MG, por 3 a 2, no Mineirão.

Em um post no Instagram, Gabriel comemorou a estreia e disse estar realizando um sonho de criança.

- Hoje fiz minha estreia no time profissional do Corinthians, um sonho de criança que pude realizar. Me preparei bastante e espero poder ajudar o time sempre que puder. Claro que não foi o resultado esperado, fomos até BH para conquistar os três pontos, mas infelizmente não veio. Vamos continuar trabalhando forte para que as vitórias cheguem rápido. Queria agradecer a minha família e amigos q sempre tiveram cmg, sem vcs não teria conseguido. Vai Corinthians - escreveu o atleta.