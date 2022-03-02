Gabriel perde espaço no São Paulo e está há quatro jogos sem atuar

A temporada não vem sendo de muito aproveitamento para o volante Gabriel. O camisa 15 do São Paulo até foi aproveitado nos primeiros jogos do Campeonato Paulista, mas perdeu espaço nas últimas partidas. Para se ter uma ideia, o uruguaio, que chegou com expectativas da torcida, jogou quatro dos primeiros cinco jogos da equipe em 2022. Ele foi titular na derrota para o Guarani (1 a 2) e na vitória diante da Ponte Preta (2 a 1). Nos dois jogos, ele foi substituído perto dos 20 minutos do segundo tempo.

Além disso, Gabriel entrou no segundo tempo nos duelos contra Red Bull Bragantino ( 3 a 4) e Santo André (1 a 0). Somando os minutos nessas partidas, foram 22. Ao todo, ele tem 145 minutos em campo pelo São Paulo neste ano. A chegada de Andrés Colorado, outro jogador da posição e o bom rendimento de Pablo Maia, jogador promovido da base ao profissional, pode explicar a não utilização do jogador no time do São Paulo.

GABRIEL NESTA TEMPORADA PELO SÃO PAULOGuarani 2 x 1 São Paulo - Titular - 62 minutos ​São Paulo 0 x 0 Ituano - Não entrou Red Bull Bragantino 4 x 3 São Paulo - Reserva - 8 minutos Sâo Paulo 1 x 0 Santo André - Reserva - 14 minutos Ponte Preta 1 x 2 São Paulo - Titular - 61 minutos São Paulo 0 x 0 Inter de Limeira - Não entrou Santos 0 x 3 São Paulo - Não entrouCampinense 0 x 0 São Paulo - Não entrou Água Santa 1 x 2 São Paulo - Não entrou