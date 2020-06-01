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futebol

Gabriel Paulista se posiciona contra o racismo pelas redes sociais

Jogador revelado pelo Vitória, da Bahia, atua no Valencia desde 2017. Zagueiro passou por Villarreal e Arsenal antes de chegar aos "Che"...
LanceNet

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Publicado em 

01 jun 2020 às 20:05

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 20:05

Crédito: Divulgação / Valencia
Com a crescente onda de manifestações na internet contra casos de racismo, atletas ao redor do mundo começam a se posicionar também. Depois de atos de jogadores durante a última rodada do Campeonato Alemão, as redes sociais também foram tomadas por mensagens de grandes nomes do esporte.
Nesta segunda-feira, o zagueiro Gabriel Paulista usou sua conta no Instagram para pedir o fim do racismo ao redor do mundo.
- Olhe para a foto e me diga se você vê muitas diferenças entre nós, de raça ou nacionalidade: todos sentimos o mesmo e todos lutamos pelas mesmas causas. Existem doenças curadas com ciência e vacinas, outras com educação e valores. Chega de racismo no mundo! - disse o brasileiro.Publicação de Gabriel Paulista no Instagram (Foto: Reprodução de Instagram)E MAIS:Manhã do Mercado: Barça quer promessa italiana, Vertonghen pode ir para a Itália, futuro de Alexis Sánchez...Desafio: você sabe o número certo da camisa destes 20 jogadores?Barcelona não libera Dembélé para se recuperar de lesão em DohaPresidente da Federação Italiana manifesta desejo de ver torcedores no estádio antes do final da temporadaPresidente do Real Madrid anuncia que clube não mandará jogos no Santiago Bernabéu no restante da temporada E MAIS:

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