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futebol

Gabriel Paulista revela desejo de disputar a Eurocopa com a Espanha

Há quatro temporadas no Valencia, zagueiro brasileiro irá
conseguir a dupla nacionalidade nos próximos dias...
LanceNet

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Publicado em 

02 dez 2020 às 13:26

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 13:26

Crédito: Divulgação / Valencia
Há quatro temporadas no Valencia, o zagueiro brasileiro Gabriel Paulista concluiu todos os trâmites para obter o passaporte espanhol e aguarda nos próximos dias a decisão para a sua dupla cidadania. Em entrevista, o atleta revelou desejo de disputar uma Eurocopa com a Espanha.
- Vou continuar trabalhando muito com a camisa do Valencia e espero chamar a atenção do treinador. Quero jogar pela seleção nacional e disputar uma Eurocopa defendendo a Espanha - disse aos canais oficiais do clube.
CONFIRA A TABELA DO CAMPEONATO ESPANHOLCom 30 anos, Gabriel Paulista demonstrou uma enorme felicidade pelo passaporte espanhol.
- Esperei muito por este grande momento. Estou muito feliz e minha família também. Quero continuar aproveitando a Espanha e Valência, que são um belo país e uma bela cidade - contou.
- Não tenho palavras para agradecer a este clube e a todos os torcedores pela forma como me trataram desde o meu primeiro dia aqui. As pessoas têm um carinho muito grande por mim. Isso me dá mais forças, mais vontade de trabalhar e mais vontade de lutar por este escudo. Quero continuar muitos anos no Valencia, lutando até o dia em que não puder mais correr. Quero curtir a cidade e o país que são incríveis - completou.

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