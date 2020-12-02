Gabriel Paulista revela desejo de disputar a Eurocopa com a Espanha

Crédito: Divulgação / Valencia

Há quatro temporadas no Valencia, o zagueiro brasileiro Gabriel Paulista concluiu todos os trâmites para obter o passaporte espanhol e aguarda nos próximos dias a decisão para a sua dupla cidadania. Em entrevista, o atleta revelou desejo de disputar uma Eurocopa com a Espanha.

- Vou continuar trabalhando muito com a camisa do Valencia e espero chamar a atenção do treinador. Quero jogar pela seleção nacional e disputar uma Eurocopa defendendo a Espanha - disse aos canais oficiais do clube.

CONFIRA A TABELA DO CAMPEONATO ESPANHOLCom 30 anos, Gabriel Paulista demonstrou uma enorme felicidade pelo passaporte espanhol.

- Esperei muito por este grande momento. Estou muito feliz e minha família também. Quero continuar aproveitando a Espanha e Valência, que são um belo país e uma bela cidade - contou.