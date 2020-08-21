Gabriel Paulista rejeita primeira oferta de renovação do Valencia

Conforme noticiado pelo diário espanhol 'Marca', Gabriel Paulista rejeitou a primeira oferta de renovação do Valencia. Segundo a publicação, o zagueiro brasileiro pretende continuar no clube, mas recusou uma proposta de renovação por mais um ano e com o mesmo salário, algo considerado inaceitável pelo atleta. No entanto, as negociações devem continuar e esta foi apenas a primeira abordagem do clube espanhol, que deseja contar com o jogador para próxima temporada. Cabe salientar, que outros clubes do Velho Continente já sondaram o brasileiro, de 29 anos, como o Olympique de Lyon e duas equipes inglesas.