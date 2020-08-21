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futebol

Gabriel Paulista rejeita primeira oferta de renovação do Valencia

Conforme noticiado pelo diário espanhol 'Marca', zagueiro brasileiro pretende continuar no clube, mas recusou uma proposta de renovação por mais um ano e com o mesmo salário...
LanceNet

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Publicado em 

21 ago 2020 às 10:22

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 10:22

Crédito: Divulgação / Valencia
Conforme noticiado pelo diário espanhol 'Marca', Gabriel Paulista rejeitou a primeira oferta de renovação do Valencia. Segundo a publicação, o zagueiro brasileiro pretende continuar no clube, mas recusou uma proposta de renovação por mais um ano e com o mesmo salário, algo considerado inaceitável pelo atleta. No entanto, as negociações devem continuar e esta foi apenas a primeira abordagem do clube espanhol, que deseja contar com o jogador para próxima temporada. Cabe salientar, que outros clubes do Velho Continente já sondaram o brasileiro, de 29 anos, como o Olympique de Lyon e duas equipes inglesas.
Desde que chegou ao Valencia em 2017 vindo do Arsenal, o atleta já disputou 119 partidas e marcou um gol. Além disso, ele conquistou a Copa do Rei, na temporada 2018–19 pelo clube espanhol. Além de ter passado pelos Gunners, o atleta também jogou em clubes como Vitória e Villarreal.
Ao longo da carreira no Valencia, o brasileiro conquistou a admiração dos torcedores pelo espírito de liderança e pela determinação em campo. No entanto, ele almeja não só a extensão do seu contrato como um aumento salarial.

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