Gabriel Paulista rejeita primeira oferta de renovação do Valencia

Conforme noticiado pelo diário espanhol 'Marca', Gabriel Paulista rejeitou a primeira oferta de renovação do Valencia. Segundo a publicação, o zagueiro brasileiro pretende continuar no clube, mas recusou uma proposta de renovação por mais um ano e com o mesmo salário, algo considerado inaceitável pelo atleta. No entanto, as negociações devem continuar e esta foi apenas a primeira abordagem do clube espanhol, que deseja contar com o jogador para próxima temporada. Cabe salientar, que outros clubes do Velho Continente já sondaram o brasileiro, de 29 anos, como o Olympique de Lyon e duas equipes inglesas.
Desde que chegou ao Valencia em 2017 vindo do Arsenal, o atleta já disputou 119 partidas e marcou um gol. Além disso, ele conquistou a Copa do Rei, na temporada 2018–19 pelo clube espanhol. Além de ter passado pelos Gunners, o atleta também jogou em clubes como Vitória e Villarreal.
Ao longo da carreira no Valencia, o brasileiro conquistou a admiração dos torcedores pelo espírito de liderança e pela determinação em campo. No entanto, ele almeja não só a extensão do seu contrato como um aumento salarial.