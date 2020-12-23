Gabriel Paulista, do Valencia, sofre grave lesão na região lombar

O Valencia emitiu um comunicado médico e relatou que o zagueiro Gabriel Paulista apresenta diversas fraturas de vértebras da coluna lombar. O defensor foi substituído da partida contra o Sevilla com apenas 17 minutos de jogo.Segundo a nota, não há previsão de retorno aos gramados para o brasileiro e o clube opta por realizar um tratamento conservador. Com isso, o atleta não irá precisar passar por nenhum procedimento cirúrgico para tratar a grave lesão.