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futebol

Gabriel Paulista, do Valencia, sofre grave lesão na região lombar

Zagueiro teve que ser substituído com apenas 17 minutos jogados na partida diante do Sevilla. Brasileiro não tem retorno de previsão aos gramados após fraturar vértebras...

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 13:10

LanceNet

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Publicado em 

23 dez 2020 às 13:10
Crédito: Divulgação / Valencia
O Valencia emitiu um comunicado médico e relatou que o zagueiro Gabriel Paulista apresenta diversas fraturas de vértebras da coluna lombar. O defensor foi substituído da partida contra o Sevilla com apenas 17 minutos de jogo.Segundo a nota, não há previsão de retorno aos gramados para o brasileiro e o clube opta por realizar um tratamento conservador. Com isso, o atleta não irá precisar passar por nenhum procedimento cirúrgico para tratar a grave lesão.
> Veja a tabela do Campeonato Espanhol
Gabriel tem sido peça chave na atual temporada do Valencia e é titular absoluto da equipe diriga por Javi Gracia. O zagueiro que está no clube desde 2017 já fez 12 partidas na temporada, marcou um gol e deu uma assistência.

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