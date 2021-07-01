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Gabriel Oliveira, do Nova Mutum, projeta clássico na Série D e admite: 'Sabemos da dificuldade'

A equipe do Mato Grosso venceu o Gama, na última rodada da Série D, e chegou à quarta colocação do Grupo 5...

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 16:43

LanceNet

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Publicado em 

01 jul 2021 às 16:43
Crédito: Divulgação
Depois de estrear com uma derrota para o Aparecidense, o Nova Mutum, do Mato Grosso, conseguiu duas vitórias nos últimos três jogos e chegou ao G4 do Grupo 5, da Série D do Brasileirão. O goleiro do clube Gabriel Oliveira revelou que, internamente, o time cobrou uma melhora e, assim, os resultados começaram a surgir.
> Veja 25 jogadores brasileiros interessantes livres no mercado- Acho que melhoramos pela cobrança interna que foi feita, nos cobramos muito tanto entre os jogadores como junto à comissão e entramos mais unidos nessa última partida. Acho que a melhora foi no geral, jogamos muito bem nas duas partidas, principalmente na ultima frente ao Gama, time muito aguerrido e é assim que temos que continuar.
> Veja a tabela da Série D
O Nova Mutum volta a campo no próximo domingo, às 16h, no Estádio Valdir Doilho Wons. O adversário da vez será o União Rondonópolis, que também é do Mato Grosso. Em caso de vitória, o “Azulão da Massa” pode alcançar a liderança do Grupo 5.
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
- Sabemos da dificuldade que iremos ter, jogo em que as duas equipes se conhecem bem, então estamos trabalhando muito forte para que domingo possamos fazer um grande jogo novamente.

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