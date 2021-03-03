Gabriel Neves, Kanu... São Paulo adota 'espera' em negociações

Crédito: Reprodução/Twitter/Nacional

A torcida do São Paulo espera novos reforços ainda para a disputa do Campeonato Paulista. No entanto, pelo menos por enquanto, as novidades devem ser escassas nos próximos dias.

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O nome mais cotado para chegar ao Tricolor é o volante Gabriel Neves, do Nacional-URU. O LANCE! apurou que as conversas para a chegada do uruguaio estão paralisadas depois do São Paulo demonstrar interesse para comprar 50% dos direitos econômicos. Ainda falta um acerto com o clube uruguaio.

São Paulo disputará sua 21ª Libertadores: confira as campanhas do Tricolor na competição Em dois anos na equipe, de 2018 a 2020, o volante jogou 67 partidas e marcou quatro gols. Ele foi campeão uruguaio e da Supercopa Uruguaia em 2019. Além disso, já foi convocado para a seleção principal.

Nesta semana, a torcida são-paulina fez campanha no Twitter com a #GabrielNevesNoSPFC. O assunto foi um dos mais comentados no Brasil. A situação das conversas com o zagueiro Kanu, do Botafogo, também está no mesmo estágio. Na metade de fevereiro, o Tricolor ofereceu pouco mais de R$ 4 milhões por 50% dos direitos econômicos de Kanu - vale ressaltar que o Botafogo possui 80% da "fatia" do zagueiro. O clube de General Severiano pede por volta de R$ 6 milhões e ainda estuda envolver jogadores do São Paulo na negociação.

Conforme apurado pelo LANCE!, desde a apresentação desta proposta, a conversa está estagnada. O nome de Kanu foi aprovado por Hernán Crespo, novo treinador do São Paulo.