Gabriel Neves: conheça o volante e como está a negociação com o São Paulo

Crédito: Reprodução/Twitter/Nacional

O São Paulo segue nas negociações com o volante Gabriel Neves, do Nacional-URU. O jogador, de 23 anos, é um dos destaques da equipe uruguaia e é alvo do Tricolor desde o começo da janela de transferências. Quais são os motivos do São Paulo querer o volante? Qual a sua experiência? O LANCE! te ajuda a responder algumas destas questões.

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Gabriel Neves foi formado no Nacional-URU e subiu aos profissionais em 2018. Logo no primeiro ano no time de cima, fez oito jogos pelo campeonato nacional e participou da campanha da equipe na Copa Sul-Americana.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 Em 2019, já consolidado na equipe, fez 30 jogos ao todo, sendo 24 no Campeonato Uruguaio e seis pela Taça Libertadores, inclusive enfrentando equipes brasileiras, como Atlético-MG na fase de grupos e Internacional, pelas oitavas de final da competição.

Em âmbito nacional, Gabriel Neves venceu o Campeonato Uruguaio e a Supercopa Uruguaia de 2019, sendo eleito para a seleção do torneio nacional e uma das peças chave do Nacional.

Já nesta temporada, fez onze partidas, com um gol e duas assistências, contribuindo para a terceira posição do Nacional na tabela de classificação.

O bom desempenho no Nacional fez ele ser convocado para a seleção uruguaia Sub-20, onde participou de quatro partidas nas derrotas para Chile (1x0 e 1x0) e para o Brasil (2x1). Além disso participou de um empate, também contra os chilenos, por 2 a 2.

Logo depois, no ano seguinte, veio a primeira convocação para a seleção principal. Neves foi chamado para as partidas contra Colômbia e Brasil, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Contra os colombianos, entrou na segunda etapa na vitória por 3 a 0. Já contra o Brasil, ficou na reserva durante todo o jogo na derrota de 2 a 0.Valor de mercado e negociações com o São Paulo Segundo o site especializado em transações, o Transfermarkt, Gabriel Neves vale 1,2 milhões de euros (cerca de oito milhões de reais aproximadamente).

Esse valor o coloca como terceiro jogador mais valioso do Campeonato Uruguaio, atrás apenas do meia Santiago Rodríguez, do Deportivo Torque, com 2,5 milhões de euros (16 milhões de reais) e do seu companheiro Leandro Fernández, centroavante, com 1,5 milhões de euros (cerca de 10 milhões de reais).