Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Gabriel Neves: conheça o volante e como está a negociação com o São Paulo

Uruguaio do Nacional-URU é alvo do Tricolor no mercado da bola, mas conversas são duras. Ele foi eleito melhor jogador campeonato uruguaio e tem passagens pela seleção celeste...

Publicado em 08 de Março de 2021 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mar 2021 às 07:00
Crédito: Reprodução/Twitter/Nacional
O São Paulo segue nas negociações com o volante Gabriel Neves, do Nacional-URU. O jogador, de 23 anos, é um dos destaques da equipe uruguaia e é alvo do Tricolor desde o começo da janela de transferências. Quais são os motivos do São Paulo querer o volante? Qual a sua experiência? O LANCE! te ajuda a responder algumas destas questões.
ATUAÇÕES: Daniel Alves se destaca em goleada do São Paulo contra o Santos
Gabriel Neves foi formado no Nacional-URU e subiu aos profissionais em 2018. Logo no primeiro ano no time de cima, fez oito jogos pelo campeonato nacional e participou da campanha da equipe na Copa Sul-Americana.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 Em 2019, já consolidado na equipe, fez 30 jogos ao todo, sendo 24 no Campeonato Uruguaio e seis pela Taça Libertadores, inclusive enfrentando equipes brasileiras, como Atlético-MG na fase de grupos e Internacional, pelas oitavas de final da competição.
Em âmbito nacional, Gabriel Neves venceu o Campeonato Uruguaio e a Supercopa Uruguaia de 2019, sendo eleito para a seleção do torneio nacional e uma das peças chave do Nacional.
Já nesta temporada, fez onze partidas, com um gol e duas assistências, contribuindo para a terceira posição do Nacional na tabela de classificação.
O bom desempenho no Nacional fez ele ser convocado para a seleção uruguaia Sub-20, onde participou de quatro partidas nas derrotas para Chile (1x0 e 1x0) e para o Brasil (2x1). Além disso participou de um empate, também contra os chilenos, por 2 a 2.
Logo depois, no ano seguinte, veio a primeira convocação para a seleção principal. Neves foi chamado para as partidas contra Colômbia e Brasil, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Contra os colombianos, entrou na segunda etapa na vitória por 3 a 0. Já contra o Brasil, ficou na reserva durante todo o jogo na derrota de 2 a 0.Valor de mercado e negociações com o São Paulo Segundo o site especializado em transações, o Transfermarkt, Gabriel Neves vale 1,2 milhões de euros (cerca de oito milhões de reais aproximadamente).
Esse valor o coloca como terceiro jogador mais valioso do Campeonato Uruguaio, atrás apenas do meia Santiago Rodríguez, do Deportivo Torque, com 2,5 milhões de euros (16 milhões de reais) e do seu companheiro Leandro Fernández, centroavante, com 1,5 milhões de euros (cerca de 10 milhões de reais).
A negociação com o São Paulo já dura algumas semanas. Segundo o 'Uol', o São Paulo ofereceu uma proposta no valor de US$ 2 milhões (R$ 11,34 milhões na cotação atual) por 50% dos direitos econômicos do atleta. No entanto, o Nacional-URU recusou a oferta, o que fez com que o Tricolor subisse para US$ 2,5 milhões (R$ 14,17 milhões). No entanto, os valores ainda não agradam os uruguaios, que pedem cerca de 2,5 milhões de euros (R$ 16,9 milhões). O LANCE! apurou que o São Paulo não pretende aumentar muito os valores da oferta, justamente pelos problemas financeiros que o clube vive. Segundo o gerente Carlos Belmonte, o Tricolor tem somente R$ 25 milhões para gastar em reforços e já contratou o lateral Orejuela.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A cratera se formou no último dia 20 de março após fortes chuvas na região
Cratera na BR 262 completa "mesversário" em Venda Nova do Imigrante
Barril de petróleo
Royalties do petróleo: o que setor produtivo do ES defende sobre julgamento no STF
Obras na calçada da Ponte de Camburi
Ponte de Camburi terá interdição de ciclovia e passarela para obras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados