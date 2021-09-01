Gabriel Neves comenta tradição uruguaia no São Paulo: 'Tomara que eu alcance o nível'

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

Na última segunda-feira (30), o São Paulo anunciou a contratação do volante Gabriel Neves. Nascido em Maldonado, no Uruguai, o atleta é o 18º jogador da história são-paulina natural do país vizinho. O novo camisa 15 do São Paulo falou sobre essa tradição uruguaia no clube, que já contou com grandes jogadores como Pedro Rocha, Forlán, Darío Pereyra e Diego Lugano. O volante de 24 anos espera ao menos chegar perto do que seus compatriotas fizeram no Tricolor.

- Tenho consciência da boa imagem que os uruguaios deixaram aqui e espero poder ajudar da minha maneira. Tomara que eu alcance o nível que outros uruguaios alcançaram. Estou muito motivado e é bom que meus compatriotas tenham ido bem aqui - disse Gabriel Neves à 'SPFCTV'.

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>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosNeves está no Brasil desde a última segunda-feira. Ele deve realizar o primeiro treinamento junto com o elenco nesta quarta. Vale lembrar que o São Paulo tem mais 12 dias de preparação antes de voltar a campo, em duelo contra o Fluminense, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro.