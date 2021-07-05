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futebol

Gabriel Mercado é o mais novo reforço do Internacional

Lateral campeão da Libertadores com o River Plate em 2015 disputou as últimas duas temporadas no Al-Rayyan-CAT...

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 18:26

LanceNet

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Publicado em 

05 jul 2021 às 18:26
Uma contratação de experiência em competições importantes como Copa Libertadores, Liga dos Campeões da Europa e Copa do Mundo está desembarcando no Internacional em confirmação a recentes especulações: o lateral-direito/zagueiro argentino Gabriel Mercado.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO jogador com passagens marcantes por River Plate (onde foi multicampeão sob o comando de Marcelo Gallardo), Sevilla e que esteve nas últimas duas temporadas defendendo o Al-Rayyan, do Qatar, chega ao Inter sem custo de transferência por conta de seu último vínculo ter data de encerramento no próximo dia 30 de julho.
Além de história construída nos clubes, Mercado tem também trajetória na seleção argentina com 24 partidas e quatro gols onde, dentre os compromissos disputados, está a participação como titular em dois dos quatro jogos feitos pela Albiceleste na Copa do Mundo de 2018, disputada na Rússia.
Aos 34 anos de idade, Mercado chega com o elemento da versatilidade sendo um de seus principais trunfos, podendo atuar tanto na zaga como também na lateral-direita. Porém, com a recente contratação de Paulo Victor que deu preenchimento ao lado do campo, é mais provável que a utilização do argentino na linha de zaga.Jogador tem trajetória europeia com a camisa do Sevilla (Divulgação/Internacional)

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