Gabriel Mercado é o mais novo reforço do Internacional

Uma contratação de experiência em competições importantes como Copa Libertadores, Liga dos Campeões da Europa e Copa do Mundo está desembarcando no Internacional em confirmação a recentes especulações: o lateral-direito/zagueiro argentino Gabriel Mercado.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO jogador com passagens marcantes por River Plate (onde foi multicampeão sob o comando de Marcelo Gallardo), Sevilla e que esteve nas últimas duas temporadas defendendo o Al-Rayyan, do Qatar, chega ao Inter sem custo de transferência por conta de seu último vínculo ter data de encerramento no próximo dia 30 de julho.

Além de história construída nos clubes, Mercado tem também trajetória na seleção argentina com 24 partidas e quatro gols onde, dentre os compromissos disputados, está a participação como titular em dois dos quatro jogos feitos pela Albiceleste na Copa do Mundo de 2018, disputada na Rússia.