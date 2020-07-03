Gabriel Martinelli renova seu contrato com o Arsenal

Logo após Bukayo Saka assinar um novo contrato com o Arsenal, foi a vez de Gabriel Martinelli renovar com o clube londrino. Em nota oficial, os Gunners informaram que o brasileiro fez um novo acordo de longo prazo com os ingleses.
Martinelli marcou 10 gols em 26 jogos nesta temporada. Ele se tornou o primeiro jovem a marcar 10 gols em uma única temporada desde Nicolas Anelka.
- Estou muito feliz que Gabi tenha assinado um novo contrato conosco. Ele é um jovem jogador muito talentoso e nos impressionou com suas performances, atitudes e ritmo de trabalho. Estamos ansiosos para contratá-lo. de volta à boa forma e assistindo ao seu desenvolvimento em nosso clube - disse Arteta, treinador do clube.