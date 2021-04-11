Gabriel Martinelli marca, e Arsenal vence o Sheffield United pelo Campeonato Inglês

Neste domingo, Sheffield United e Arsenal se enfrentaram no Bramall Lane, na cidade de Sheffield, pela 31ª rodada do Campeonato Inglês. O confronto terminou com vitória dos Gunners por 3 a 0, e os visitantes marcaram com Lacazette (duas vezes) e Gabriel Martinelli.
Veja a tabela do InglêsABRIU O PLACARO Arsenal foi quem conseguiu abrir o placar durante a primeira etapa da partida deste domingo. Após recuperar a bola, a equipe dos Gunners foi ao ataque e, com assistência de Dani Ceballos, o atacante Alexandre Lacazette marcou.
FALTA DE EFICIÊNCIAPor parte das duas equipes, faltou calibrar o pé na hora de concluir as jogadas e, por isso, as finalizações não foram bem aproveitadas no primeiro tempo. O Arsenal só acertou duas no gol, enquanto o Sheffield United conseguiu apenas uma.GOL BRASILEIROApós enfrentar dificuldades na criação de chances no ataque, o Arsenal conseguiu fechar a conta da partida na segunda etapa. O time chegou ao campo ofensivo, e, em boa jogada, o brasileiro Gabriel Martinelli marcou o segundo dos Gunners.
CABE MAISSe o 2 a 0 perto do final da partida já estava seguro para o Arsenal, a equipe londrina decidiu marcar mais uma vez. Aos 40 minutos do segundo tempo, Thomas Partey deu a assistência para o segundo gol de Alexandre Lacazette no confronto.
SEQUÊNCIAO Sheffield United enfrenta o Wolverhampton às 11h (de Brasília) do próximo sábado. O Arsenal, por sua vez, entra em campo nesta quinta-feira contra o Slavia Praga, às 16h (de Brasília).