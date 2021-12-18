Gabriel Martinelli comemora boa fase, mas planeja objetivos maiores no Arsenal: 'Queremos mais'

Gabriel Martinelli brilhou novamente pelo Arsenal. O jogador brasileiro foi essencial na vitória dos Gunners sobre o Leeds United no sábado, marcando dois gols em menos de trinta minutos na goleada do time londrino pelo placar de 4 a 1.Veja a tabela do Inglês

- Estou muito feliz com a fase que estou vivendo, marcando gols, dando assistências e, o mais importante, ajudando o time a vencer. Hoje conquistamos a terceira vitória seguida e entramos no grupo dos quatro primeiros. Mas queremos mais, temos objetivos maiores - disse.

Martinelli também falou sobre a partida do Arsenal nesta terça-feira contra o Sunderland, válida pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa, lembrando da importância da classificação.

- Na terça-feira teremos um jogo duro contra o Sunderland, pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa. É um campeonato diferente, mata a mata. Então temos que entrar bem concentrados pra conquistar a classificação para a semi - falou o brasileiro.

O Arsenal é o quarto colocado da Premier League, e soma um total de 32 pontos em 18 partidas. A equipe dos Gunners atua novamente no Campeonato Inglês no dia 26 de dezembro, em partida contra o Norwich City.