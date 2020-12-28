Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal, testa positivo para Covid-19

Crédito: Divulgação / Arsenal

O Arsenal anunciou nesta segunda-feira que o zagueiro Gabriel Magalhães testou positivo para a Covid-19. Desta forma, o brasileiro está fora do confronto dos Gunners contra o Brighton, fora de casa, nesta terça-feira. O jogo é válido pela 16ª rodada do Campeonato Inglês.

+ Veja a tabela da Premier LeagueO defensor já havia ficado de fora da partida contra o Chelsea, no último sábado, por teve contato com pessoas que estavam infectadas. Por isso, o departamento de futebol do Arsenal achou melhor retirar o camisa 6 do jogo contra os Blues, que terminou com vitória do time vermelho por 3 a 1.

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