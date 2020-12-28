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Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal, testa positivo para Covid-19

Brasileiro já havia ficado de fora do duelo com o Chelsea no fim de semana após ter contato com uma pessoa infectada. Expectativa é que atleta volte a atuar em 9 de janeiro...

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 19:19

LanceNet

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Publicado em 

28 dez 2020 às 19:19
Crédito: Divulgação / Arsenal
O Arsenal anunciou nesta segunda-feira que o zagueiro Gabriel Magalhães testou positivo para a Covid-19. Desta forma, o brasileiro está fora do confronto dos Gunners contra o Brighton, fora de casa, nesta terça-feira. O jogo é válido pela 16ª rodada do Campeonato Inglês.
+ Veja a tabela da Premier LeagueO defensor já havia ficado de fora da partida contra o Chelsea, no último sábado, por teve contato com pessoas que estavam infectadas. Por isso, o departamento de futebol do Arsenal achou melhor retirar o camisa 6 do jogo contra os Blues, que terminou com vitória do time vermelho por 3 a 1.
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O clube londrino não informou o estado de saúde do jogador e limitou-se a dizer que o zagueiro está cumprindo isolamento. A expectativa por parte da equipe é que Gabriel Magalhães volte a entrar em campo conta o Newcastle, no dia 9 de janeiro, pela Copa da Inglaterra.

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