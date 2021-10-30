Gabriel Magalhães marca, Arsenal vence o Leicester e chega ao sétimo jogo seguido sem perder no Inglês

Crédito: JUSTIN TALLIS / AFP

Vitória dos Gunners fora de casa. Neste sábado, na abertura da décima rodada do Campeonato Inglês, o Arsenal visitou o Leicester e o time de Londres venceu os Foxes por 2 a 0. Os gols da partida foram marcados por Gabriel Magalhães e Smith Rowe, ainda no primeiro tempo no King Power Stadium.BOM COMEÇOJogando fora de casa, o Arsenal partiu para cima do Leicester e abriu o placar com o brasileiro Gabriel Magalhães logo aos cinco minutos. Após cobrança de escanteio de Bukayo Saka pela direita, o zagueiro subiu mais que todo mundo e desviou para não dar chances ao goleiro Schmeichel.

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AMPLIOUAntes dos 20 minutos da etapa inicial, o placar já marcava 2 a 0 para os Gunners. De novo com Saka pela direita, o Arsenal chegou dentro da área, mas Lacazette não conseguiu ficar com a posse. A defesa do Leicester tentou cortar, mas a bola sobrou para Smith Rowe bater de primeira e fazer o segundo.

PRESSÃO MANDANTENo segundo tempo, precisando do resultado, o Leicester se lançou ao ataque e criou boas chances de marcar. No entanto, em grande dia do goleiro Ramsdale, que foi o melhor em campo, os Foxes não balançaram as redes. O Arsenal, com a vantagem no placar, tentou explorar os espaços e jogar em contra-ataque.

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