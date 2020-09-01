Gabriel Magalhães é anunciado oficialmente pelo Arsenal

Crédito: Reprodução/Arsenal

Disputado por gigantes europeus, Gabriel Magalhães é o novo reforço do Arsenal para a próxima temporada. O zagueiro brasileiro estava no Lille e se juntará ao time de Mikel Arteta.

- Damos as boas-vindas ao Gabriel no Arsenal. Ele possui muitas qualidades que nos tornarão mais fortes como unidade defensiva e como equipe. Ele provou com o Lille que é um zagueiro com muitos atributos notáveis ​​e estamos ansiosos para vê-lo crescer como jogador do Arsenal - disse o treinador.