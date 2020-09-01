Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Gabriel Magalhães é anunciado oficialmente pelo Arsenal

Zagueiro brasileiro estava no Lille e assinou um contrato de 'longa duração'...

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 12:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 set 2020 às 12:31
Crédito: Reprodução/Arsenal
Disputado por gigantes europeus, Gabriel Magalhães é o novo reforço do Arsenal para a próxima temporada. O zagueiro brasileiro estava no Lille e se juntará ao time de Mikel Arteta.
- Damos as boas-vindas ao Gabriel no Arsenal. Ele possui muitas qualidades que nos tornarão mais fortes como unidade defensiva e como equipe. Ele provou com o Lille que é um zagueiro com muitos atributos notáveis ​​e estamos ansiosos para vê-lo crescer como jogador do Arsenal - disse o treinador.
Gabriel Magalhães assinou um contrato de longa duração com o Arsenal, que será seu quinto time. Ele tem passagens por Avaí, Lille, Troyes e Dínamo Zagreb II.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Dia de São Jorge: conheça a história do Santo retratada em livros
Tiradentes foi morto após organizar movimento contra pagamentos de impostos abusivos
Entre o veneno e a forca: Tiradentes, Platão e a política da morte exemplar
Imagem de destaque
5 sinais de que seu mentor espiritual está perto de você

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados