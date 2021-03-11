Gabriel Magalhães decide, e Arsenal vence o Olympiacos na ida da Europa League

O Olympiacos, nesta quinta-feira, recebeu o Arsenal pela partida de ida das oitavas de final da Europa League. Em uma partida com boas chances, os Gunners venceu a equipe grega por 3 a 1 com gols de Odegaard, Gabriel Magalhães e Elneny, enquanto o seu adversário marcou com El Arabi.
O Arsenal esteve melhor na primeira etapa do jogo e, além de ter a posse da bola pela maior parte do tempo (58% contra 42% do Olympiacos), chegou ao ataque mais vezes também. Foi com um golaço de Odegaard que o Arsenal abriu o placar.
POUCO EFETIVONo primeiro tempo, o Olympiacos não conseguiu ser efetivo no ataque, mesmo chegando ao setor ofensivo em uma quantidade de vezes menor que o Arsenal. Foram quatro finalizações para a equipe grega, mas apenas um foi ao gol.
EMPATEJá na segunda etapa, o Olympiacos conseguiu ser oportunista aos 13 minutos, quando Dani Ceballos falhou em jogada no setor defensivo dois minutos após entrar em campo. Youssef El Arabi, com a bola, chutou para o gol, e marcou sem dar chances para o goleiro Leno.
GOL BRASILEIROPróximo do final da partida, o Arsenal foi decisivo na partida. Em cobrança de escanteio, a bola foi batida curta para Willian, que cruzou de forma certeira na cabeça do brasileiro Gabriel Magalhães, que acertou um balaço para dentro da rede.
GARANTIUEm seguida, o Arsenal seguiu tentando dominar o seu adversário fora de casa para garantir a vitória. Aos 40 minutos da segunda etapa, Elneny acertou um chute potente de fora da área, e marcou o terceiro dos Gunners na partida contra o time grego.
SEQUÊNCIAO Olympiacos entra em campo às 14h (de Brasília) deste domingo para enfrentar o AE Larissa. O Arsenal, por sua vez, enfrenta, às 13:30h (de Brasília) deste domingo, o Tottenham.