Gabriel Magalhães comemora fase artilheira e sucesso no Arsenal

Crédito: ARIS MESSINIS / AFP

O zagueiro Gabriel Magalhães vai curtindo a boa fase e a consolidação no futebol inglês. O jogador foi determinante na vitória dos Arsenal sobre o Olympiacos pela Europa League. Com um gol e uma assistência, o defensor de 23 anos de idade comemorou a fase ofensiva. Os Gunners venceram por 3 a 1, fora de casa, pelas oitavas de final da Europa League.

Veja o mata-mata da Europa LeagueGabriel Magalhães chegou ao Arsenal nesta temporada depois de dois anos de êxito no Lille, onde foi eleito pela para a Seleção do Campeonato Francês. Na atual temporada, foi escolhido por três oportunidades como o jogador do mês do Arsenal. A boa fase não é só cumprindo seu papel na zaga, já que o clube inglês foi o lugar onde ele mais balançou as redes.

- Não sou muito de fazer gols e aqui no Arsenal eu já fiz três. Então torna tudo ainda mais especial. Acho que estou vivendo um bom momento. É a consolidação de um trabalho. Já venho há um tempo tentando meu espaço e agora com a sequência estou conseguindo ajudar ainda mais o time - disse, completando.

- Foi um resultado importantíssimo para gente. Conseguir uma vantagem dessas, fora de casa, nos dá tranquilidade para a sequência da temporada. Temos um time de qualidade e que pode conquistar a Europa League. É manter o foco para a rodada do final de semana na Premier League e o jogo da volta contra o Olympiacos. A vantagem é boa, mas está tudo em aberto - encerrou.