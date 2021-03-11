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futebol

Gabriel Magalhães comemora fase artilheira e sucesso no Arsenal

Com um gol e uma assistência, zagueiro de 23 anos é o nome da vitória do time inglês na Europa League
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Publicado em 11 de Março de 2021 às 20:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mar 2021 às 20:07
Crédito: ARIS MESSINIS / AFP
O zagueiro Gabriel Magalhães vai curtindo a boa fase e a consolidação no futebol inglês. O jogador foi determinante na vitória dos Arsenal sobre o Olympiacos pela Europa League. Com um gol e uma assistência, o defensor de 23 anos de idade comemorou a fase ofensiva. Os Gunners venceram por 3 a 1, fora de casa, pelas oitavas de final da Europa League.
Veja o mata-mata da Europa LeagueGabriel Magalhães chegou ao Arsenal nesta temporada depois de dois anos de êxito no Lille, onde foi eleito pela para a Seleção do Campeonato Francês. Na atual temporada, foi escolhido por três oportunidades como o jogador do mês do Arsenal. A boa fase não é só cumprindo seu papel na zaga, já que o clube inglês foi o lugar onde ele mais balançou as redes.
- Não sou muito de fazer gols e aqui no Arsenal eu já fiz três. Então torna tudo ainda mais especial. Acho que estou vivendo um bom momento. É a consolidação de um trabalho. Já venho há um tempo tentando meu espaço e agora com a sequência estou conseguindo ajudar ainda mais o time - disse, completando.
- Foi um resultado importantíssimo para gente. Conseguir uma vantagem dessas, fora de casa, nos dá tranquilidade para a sequência da temporada. Temos um time de qualidade e que pode conquistar a Europa League. É manter o foco para a rodada do final de semana na Premier League e o jogo da volta contra o Olympiacos. A vantagem é boa, mas está tudo em aberto - encerrou.
Com excelente inicio com a camisa do Arsenal, time que chegou na temporada 2020/21, Gabriel soma 22 jogos e três gols. O próximo confronto dos Gunners é domingo (14), contra o Tottenham, 13h30 (de Brasília).

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