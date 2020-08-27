Gabriel Leite destaca importância de semana cheia para o Paysandu

Crédito: Jorge Luis/Paysandu

Após conseguir a sua primeira vitória na série C contra o Treze, o Paysandu visita o Manaus, no próximo sábado (29), em busca de mais um triunfo e tentando se manter dentro do G4 da competição. O goleiro Gabriel Leite comemorou o fato do Papão pela primeira vez desde a volta do futebol, ter uma semana livre para poder trabalhar.

- A gente estava precisando de uma semana cheia de trabalho nesse momento. Desde que a gente voltou, não tínhamos tido mais do que dois dias, que na verdade é só pra descansar, pra recuperar. Então pra nós está sendo importantíssimo, para colocar algumas coisas em prática, ver o que a gente tem feito de bom, de ruim, melhorar nos pontos negativos. Então está sendo muito importante essa semana cheia - afirmou.

O Manaus ainda não conseguiu vencer na série C. Em 3 jogos disputados,a equipe soma 2 pontos. Apesar de vir de uma derrota contra aJacuipense, Gabriel Leite prega respeito ao Manaus e cita passadorecente vitorioso do adversário do Papão.