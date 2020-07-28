Gabriel Jesus termina Premier como artilheiro brasileiro e iguala Coutinho

O atacante Gabriel Jesus teve a sua melhor edição de Premier League desde que chegou ao Manchester City. O jogador marcou, no último domingo, o seu gol de número 14 na competição. Com um tento a mais que Richarlison, 13, o camisa 9 dos citizens encerrou o campeonato na artilharia “brasileira”. Willian, com nove, ficou em terceiro. No entanto esta não foi a única marca alcançada.Os 14 gols desta edição da Premier League, somados aos marcados nos anos anteriores, colocaram Gabriel empatado na segunda colocação da artilharia histórica brasileira da competição inglesa. Jesus chegou aos mesmos 41 gols que tem o meia Philippe Coutinho, que atuou pelo Liverpool. Os dois estão atrás de Firmino, também dos Reds, que tem 57 tentos marcados na Liga.
Com 51 jogos disputados no ano, o camisa 9 do Manchester City também bateu seu recorde pessoal e chegou aos 22 gols na temporada, além de 11 assistências. No último ano, ele havia marcado 21 e dado sete assistências para os companheiros. Gabriel pode ampliar os números no ano, já que o Manchester City ainda está na disputa da Champions League.
O City volta a campo contra o Real Madrid pela competição europeia no dia 7 de agosto. A equipe do técnico Pep Guardiola tem a vantagem por ter vencido a primeira partida, no Santiago Bernabéu, por 2 a 1. Gabriel Jesus fez um dos gols dos ingleses na ocasião. A partida será realizada em Manchester, sem público.