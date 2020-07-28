Gabriel Jesus termina Premier como artilheiro brasileiro e iguala Coutinho

O atacante Gabriel Jesus teve a sua melhor edição de Premier League desde que chegou ao Manchester City. O jogador marcou, no último domingo, o seu gol de número 14 na competição. Com um tento a mais que Richarlison, 13, o camisa 9 dos citizens encerrou o campeonato na artilharia “brasileira”. Willian, com nove, ficou em terceiro. No entanto esta não foi a única marca alcançada.Os 14 gols desta edição da Premier League, somados aos marcados nos anos anteriores, colocaram Gabriel empatado na segunda colocação da artilharia histórica brasileira da competição inglesa. Jesus chegou aos mesmos 41 gols que tem o meia Philippe Coutinho, que atuou pelo Liverpool. Os dois estão atrás de Firmino, também dos Reds, que tem 57 tentos marcados na Liga.