AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Gabriel Jesus termina Premier como artilheiro brasileiro e iguala Coutinho

Com 14 gols marcados na competição nacional e 22 em toda a temporada, o brasileiro atingiu seus melhores números de sua carreira europeia, mas ainda pode melhorar...

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 21:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jul 2020 às 21:56
Crédito: Divulgação/Manchester City
O atacante Gabriel Jesus teve a sua melhor edição de Premier League desde que chegou ao Manchester City. O jogador marcou, no último domingo, o seu gol de número 14 na competição. Com um tento a mais que Richarlison, 13, o camisa 9 dos citizens encerrou o campeonato na artilharia “brasileira”. Willian, com nove, ficou em terceiro. No entanto esta não foi a única marca alcançada.Os 14 gols desta edição da Premier League, somados aos marcados nos anos anteriores, colocaram Gabriel empatado na segunda colocação da artilharia histórica brasileira da competição inglesa. Jesus chegou aos mesmos 41 gols que tem o meia Philippe Coutinho, que atuou pelo Liverpool. Os dois estão atrás de Firmino, também dos Reds, que tem 57 tentos marcados na Liga.
Com 51 jogos disputados no ano, o camisa 9 do Manchester City também bateu seu recorde pessoal e chegou aos 22 gols na temporada, além de 11 assistências. No último ano, ele havia marcado 21 e dado sete assistências para os companheiros. Gabriel pode ampliar os números no ano, já que o Manchester City ainda está na disputa da Champions League.
O City volta a campo contra o Real Madrid pela competição europeia no dia 7 de agosto. A equipe do técnico Pep Guardiola tem a vantagem por ter vencido a primeira partida, no Santiago Bernabéu, por 2 a 1. Gabriel Jesus fez um dos gols dos ingleses na ocasião. A partida será realizada em Manchester, sem público.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Inmet emite alerta de ventos costeiros para 24 cidades do ES
Soma Vibe, Soma Ubranismo
Loteamentos no interior do ES: lançamentos registram até 45% de vendas no primeiro dia
XP investimentos
De olho no interior, XP quer dobrar de tamanho no Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados