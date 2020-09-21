Gabriel Jesus se isola como segundo brasileiro com mais gols na liga inglesa e comemora: 'Fico muito feliz'

Crédito: Jesus só está atrás de Firmino na lista de artilheiros brasileiros do Campeonato Inglês (AFP

Gabriel Jesus teve boas chances e um gol anulado, mas conseguiu balançar as redes aos 49 do 2º tempo na vitória por 3x1 contra o Wolverhampton, pelo Inglês. E com mais um gol na conta, chegou aos 42 na liga e se isolou como o segundo brasileiro com mais gols na história da competição, ultrapassando Philippe Coutinho, com 41. Ele só está atrás de Firmino, com 57.O atacante do Manchester City comemorou a marca e valorizou o feito ao lembrar que a Premier League é uma competição historicamente composta por jogadores de alto nível.

- Fico muito feliz, claro. Todo jogador gosta de alcançar marcas pessoais, principalmente uma como essa, que é ser um dos brasileiros que mais marcou na Premier League. É uma competição muito difícil, todos sabem disso. E ainda muitos grandes jogadores passaram por ela, então é muito bacana poder estar lá - disse.

Confira a lista dos 10 maiores artilheiros:

1. Roberto Firmino - 57 gols2. Gabriel Jesus - 42 gols3. Philippe Coutinho - 41 gols4. Willian - 37 gols5. Richarlison - 31 gols6. Juninho Paulista - 29 gols7. Oscar - 21 gols8. Fernandinho - 18 gols9. Gilberto Silva - 17 gols10. Ramires - 17 gols

Jesus também valorizou a grande exibição da equipe diante de um adversário difícil. O City fez uma ótima primeira etapa e abriu 2x0, com gols de De Bruyne e Foden. No 2º tempo, viu os Wolves diminuírem, mas o gol do brasileiro selou a vitória.