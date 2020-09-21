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  • Gabriel Jesus se isola como segundo brasileiro com mais gols na liga inglesa e comemora: 'Fico muito feliz'
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Gabriel Jesus se isola como segundo brasileiro com mais gols na liga inglesa e comemora: 'Fico muito feliz'

Ao balançar as redes no fim da partida contra o Wolverhampton, atacante balançou as redes na competição 42 vezes, superando Philippe Coutinho, que tem 41...

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 19:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 set 2020 às 19:57
Crédito: Jesus só está atrás de Firmino na lista de artilheiros brasileiros do Campeonato Inglês (AFP
Gabriel Jesus teve boas chances e um gol anulado, mas conseguiu balançar as redes aos 49 do 2º tempo na vitória por 3x1 contra o Wolverhampton, pelo Inglês. E com mais um gol na conta, chegou aos 42 na liga e se isolou como o segundo brasileiro com mais gols na história da competição, ultrapassando Philippe Coutinho, com 41. Ele só está atrás de Firmino, com 57.O atacante do Manchester City comemorou a marca e valorizou o feito ao lembrar que a Premier League é uma competição historicamente composta por jogadores de alto nível.
- Fico muito feliz, claro. Todo jogador gosta de alcançar marcas pessoais, principalmente uma como essa, que é ser um dos brasileiros que mais marcou na Premier League. É uma competição muito difícil, todos sabem disso. E ainda muitos grandes jogadores passaram por ela, então é muito bacana poder estar lá - disse.
Confira a lista dos 10 maiores artilheiros:
1. Roberto Firmino - 57 gols2. Gabriel Jesus - 42 gols3. Philippe Coutinho - 41 gols4. Willian - 37 gols5. Richarlison - 31 gols6. Juninho Paulista - 29 gols7. Oscar - 21 gols8. Fernandinho - 18 gols9. Gilberto Silva - 17 gols10. Ramires - 17 gols
Jesus também valorizou a grande exibição da equipe diante de um adversário difícil. O City fez uma ótima primeira etapa e abriu 2x0, com gols de De Bruyne e Foden. No 2º tempo, viu os Wolves diminuírem, mas o gol do brasileiro selou a vitória.
- Eu trabalho muito para sempre estar melhorando, evoluindo, e vou continuar fazendo isso. Foi uma boa estreia de toda equipe, em um jogo difícil, e fizemos um resultado muito bom. Espero ter sequência e continuar ajudando a equipe, seja com gols, assistências ou o que for - complementou.

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