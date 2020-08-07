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Gabriel Jesus se destaca de novo, City repete placar do primeiro jogo, e elimina o Real Madrid na Champions

Brasileiro participa dos dois gols do jogo e time de Guardiola despacha o algoz de 2016, quando caiu na semifinal. Adversário nas quartas de final será o Lyon...
LanceNet

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Publicado em 

07 ago 2020 às 17:57

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 17:57

Crédito: Oli SCARFF / AFP
O Manchester City está classificado para as quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Nesta sexta-feira, o clube inglês recebeu o Real Madrid no Etihad Stadium, repetiu o 2 a 1 do jogo de ida, e confirmou a vaga entre os oito melhores. Sterling e Gabriel Jesus fizeram para o time da casa. Benzema balançou as redes para os merengues.
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AMPLIANDO A VANTAGEMLogo aos oito minutos do primeiro tempo, o Manchester City abriu o placar no Etihad Stadium. O Real Madrid começou a partida trabalhando muito a bola no campo de defesa para tentar encontrar espaços. O goleiro Courtois tocou para Varane, que trouxe para o meio da área, mas perdeu para Gabriel Jesus. O brasileiro rolou para Sterling, que só teve o trabalho de empurrar para o gol vazio.
ELE RESOLVEFazendo grande temporada, o atacante Karim Benzema tratou de empatar a partida ainda no primeiro tempo. Em grande jogada do brasileiro Rodrygo pela direita, o ex-Santos fez cruzamento na medida para o camisa 9 francês, que testou firme e não deu chances para o goleiro Ederson.
ALÔ, MÃE!Teve ligação para a dona Vera Lúcia. O brasileiro Gabriel Jesus, que foi o destaque do City no jogo de ida, novamente deixou sua marca. E mais uma vez teve falha de Varane. Após lançamento para o ataque, o zagueiro francês tentou recuar para Courtois, mas pegou mal na bola. O camisa 9 dos Citizens se antecipou ao goleiro belga e marcou o gol.
MARCA CENTENÁRIACom o gol marcado no início do jogo, o atacante Raheem Sterling chegou aos 100 gols com a camisa do Manchester City. Desde 2015 no clube inglês, o camisa 7 tem 242 partidas disputadas e também deu 55 assistências. Na temporada, Raz fez 51 jogos, marcou 31 vezes e deu quatro assistências.
SEQUÊNCIANas quartas de final, o Manchester City enfrentará o Lyon, que eliminou a Juventus nesta sexta-feira, na Itália. A partida acontecerá em Lisboa, capital de Portugal, onde será realizada toda a fase final da Liga dos Campeões. O jogo acontece no sábado, dia 15, no Estádio José Alvalade, a casa do Sporting. A vaga na semifinal será decidida em jogo único.

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