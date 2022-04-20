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Gabriel Jesus prepara saída e Manchester City sinaliza negociação na próxima janela

Atacante tem contrato até 2023 e busca ter mais oportunidade em ano de Copa. Chegada de Haaland também pode ser fator importante para deixar o clube...
LanceNet

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Publicado em 

20 abr 2022 às 10:13

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 10:13

De olho na contratação do norueguês Haaland, do Borussia Dortmund, o Manchester City deve negociar a saída de Gabriel Jesus na janela de transferências do verão europeu, segundo apuração do LANCE!. O atleta busca ser protagonista em um novo projeto e ter mais minutos em campo em ano de Copa do Mundo.Neste momento, o staff do camisa nove acompanha atentamente a investida do clube inglês no centroavante do Borussia Dortmund e já iniciou conversas com outras equipes interessadas em contar com os serviços do jogador da Seleção Brasileira.
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Gabriel Jesus tem contrato com o Manchester City até 2023 e o clube já sinalizou que se houver uma proposta interessante, deve liberar o jogador. Nas últimas janelas de transferências, Pep Guardiola barrou qualquer negociação envolvendo o nome do brasileiro.
Na atual temporada, Jesus participou de apenas 33 partidas com a camisa dos Sky Blues, sendo 21 como titular. O camisa nove, que também atua pelo lado do campo, anotou sete gols e contribuiu com 11 assistências somando Premier League, Champions League, FA Cup e Copa da Liga Inglesa.
No passado, a imprensa europeia especulou a chegada do atacante brasileiro na Juventus, que irá perder Dybala no meio do ano. No entanto, ainda não há nenhuma negociação entre o Manchester City e um outro clube interessado em Jesus.
Crédito: GabrielJesuspodeatuaremoutrodestinonapróximatemporada(Foto:OliSCARFF/AFP

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